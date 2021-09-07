【兼職推介】香港電台請兼職製作助理 時薪85元 一文看清入職條件

香港電台請兼職製作助理，時薪85元，申請人要就讀香港專上學院，並主修新聞學、傳理學、語言學、社會科學或媒體研究課程學位 / 高級文憑 / 認可副學士的學生，或具同等學歷，職位主要為粵語電台節目製作提供技術性及一般性支援，而有關職位將按為期不多於一年之非公務員合約條款聘任。有興趣的人士請於9月14日前申請。

詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

申請手續：

申請表格 (G.F. 340 (Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。申請人須把填妥的申請書，於截止申請日期或之前以郵寄或親身送交下列地址。申請人如以郵寄方式遞交申請表格及相關文件，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵費；否則，申請人須自行承擔因未有支付足夠郵費而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作遞交申請日期。信封上請註明申請職位。如親身遞交，請於辦公時間內 (星期一至五上午8時45分至下午6時，午膳時間下午1時至2時休息) 送交下列地址。所有申請書，如逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵方式遞交、或並非使用指定的申請表格，將不予考慮。申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止申請日期後6星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已落選。只有獲甄選的申請人才會收到通知。

聯絡地址：九龍廣播道30號香港電台電台部中央行政組

查詢電話：2339 6311

截止申請日期(日/月/年)：14/09/2021 18:00:00

【政府工略】康文署請高級傳訊主任 月薪6萬元 入職條件一覽 【下一頁】

【筍工推介】郵政署請助理經理 月薪逾2.2萬元 表現好每半年派一次獎金 【下一頁】

【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂