【加元定期存款】加元定存最高息10.5厘 港銀搶於加央行議息前加息

▲ 加拿大央行於本周三議息，市料將忍手不變。

加拿大央行於本周三（9月8日）議息，專家普遍預計加央行暫忍手，及至10月才出手加碼縮表，主因有3，包括：（1）觀望9月23日聯儲局議息後的啓示，才作後動；（2）全球疫情的變化；（3）加國總理杜魯多提前於9月20日進行大選，分析料央行待政局明朗化，才作下一步行動。

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不過，港銀卻急不及待，最近破天荒調高加元定期存款息率，包括兩大發鈔行已搶閘猛加短存息。中銀香港 （02388） 於8月21日勁加7天加元定存年息1.2厘至10厘。南商則於上周三（1日）加入戰團，大幅上調加元定存年息兩厘，新息率同樣報10厘，跟恒生 （00011） 及集友看齊。可是，以上4行的息率皆不及龍頭發鈔行，滙豐（HSBC）於8月9日調升加元定存年息1.7厘至10.5厘，頓變高息王。對加元有需要的追息族，難免關注滙價的長短期走向，專家料加元於3個月內將試衝1.2關。花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，加拿大央行或等待至10月進一步縮減買債，更可能於明年下半年才加息。而美元兌加元的未來3個月預測為1.2。

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問及澳紐加三大商品貨幣中，哪隻最值博。陳正犖透露，現市況最看好紐元，畢竟紐西蘭央行對通脹上升的憂慮、大於疫情和封鎖措施，料最快於今年10月或開始加息周期，可望利好紐元，而紐元兌美元3個月預測為0.7。

華僑永亨經濟師李若凡表示，第2季加拿大的GDP意外下跌，疊加大選的隱憂，加上沙特等油組國最近大幅調低亞洲的原油價格，市場聚焦原油需求或急降，故相信明天加國央行議息暫不會釋出鷹派訊號。短期操作方面，她認為，未來兩周料加元兌美元的高低區間介乎1.25至1.26；兌港元在6.1698至6.2191之間上落。

此外，大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒不約而同以紐元為商品貨幣首選，更有潛力跑贏其他非美貨幣，主因是憧憬加息，預期今年餘下時間紐元兑美元的高低位為0.67至0.73。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪