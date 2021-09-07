【移民潮？】積金局：第二季以永久離港為由提取MPF強積金約8000宗　按季升4%

▲ 【強積金】積金局：第二季以永久離港為由提取強積金約8000宗 按季升4%

今年來離港人數增加，積金局發表6月號《強制性公積金計劃統計摘要》，第二季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為60,200宗，較上一季跌10%。當中以永久離港為理由提取強積金MPF的申索數目在2021年第二季（8,000宗）較對上一季（7,700宗）增加4%。

去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄【下一頁】

就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人補充，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，第二季的申索數目（8,000宗）與對上三季（分別為8,100宗， 8,500宗及7,700宗）大致相若，按年的申索數目亦有升有跌。

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積金局發言人指，雖然2020年第三季至2021年第二季的申索數目較2019年第三季至2020年第二季有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

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截至6月底，強積金總資產約1.22萬億元，按年增長26%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億元。過去五年間，強積金總資產增加101%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

在2021年第二季，強積金已收自願性供款共$37.89億，以季度計算，為歷年之冠。與2016年第二季相比，自願性供款季度總額在五年間增加$14.21億，增幅為60%。同期，自願性供款佔季度強積金供款總額的百分比由13.5%增加至18.7%。上述數字反映愈來愈多僱主及計劃成員認同，在強制性供款外作自願性供款，以增加計劃成員的退休保障。

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