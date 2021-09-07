【吉利vs波子】吉利擬擴Lotus內地銷售對撼保時捷　擬開設最多70間展廳

▲ 吉利旗下Lotus Cars對撼保時捷 擬開設最多70間展廳

據路透報道指，吉利汽車 （00175） 母企浙江吉利旗下的英國跑車製造商Lotus Cars計劃擴大在中國的銷售渠道，期望可與對手保時捷（Porsche）的競爭中，加強Lotus 競爭優勢。浙江吉利於2017年從馬來西亞DRB-HICOM集團，收購取得Lotus 的51%股份。

Lotus Cars首席執行官馮擎峰表示，公司計劃到2024年，在中國開設多達70個展廳，而公司在武漢的新廠房亦將在明年投產，預計可以生產約2000輛緊湊型SUV。不過，他又透露，工廠仍在建設當中，預計直至2023年，該廠房可以生產最多2萬輛汽車。

至於展廳方面，馮擎峰指，明年Lotus Cars會開設超過20個展廳，主要會先集中在北京和上海等城市，至2023至2024年將會拓展至更多東部城市，包括蘇州和寧波等。

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記者：梁安琪

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