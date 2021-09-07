【職場熱話】萬六筍工VS進修機會 打工仔感兩難 網民：讀書看長遠一點

向來讀書和工作之間也難以取得平衡，而近日有網民於網上討論區發文，指自己不知應否該放棄現時安逸穩定的工作，而去繼續求學，但樓主自感現時若沒有一個學位實難以與人競爭 ，於是詢問網民意見。

樓主經歷:

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【職場熱話】打工男身處高職 不屑新人請教工作 諷「又不是和他有親」【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，他們不少建議樓主繼續求學，指「讀書吧，你也懂說工作每次只有半年約，隨時會沒有。」，「讀書，看長遠一些， 讀完你可以多做很多事情， 但現在連入場卷也沒有。」也有網民指，「若不是讀專科，就不要浪費錢去讀了。」

另有網民則建議樓主要考慮積蓄是否足夠及工作上請太多假可能會導致遭解雇或扣糧的問題，勸樓主要好好考慮清楚。

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責任編輯：關海儀