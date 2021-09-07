【ET講股通】孫運喜：挑戰50天綫（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股輕微高開後走勢向好，最多升295點，高見26458點。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 都造好；體育用品股李寧 （02331） 表現突出，支持大市升勢。到底港股走勢能否進一步突破，孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 挑戰50天綫

01：46 - 市場有暗湧 外資對經濟前景有擔憂

04：39 - 前海合作區項目擴大 利好港股氣氛

05：20 - 內地股市造好 利好本港中資股

06：28 - 新經濟股見反彈 監管因素漸消化

08：35 - 股票分析：長江基建 （01038） 股價走勢分析 留意有轉弱迹象

12：13 - 股票分析：聯想控股 （03396） 股價走勢分析 沽出策略及止賺位

17：09 - 股票推介：中國東方集團 （00581）

22：32 - 港股收市速報及後市分析 五十天線（26622點）整固

25：00 - 股票分析：中國有色礦業 （01258） 股價走勢分析 技術呈待變格局

26：52 - 股票分析：中國神華 （01088） 股價走勢分析

30：09 - 股票分析：京東物流 （02618） 股價走勢分析

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港股全日反覆向好，高位稍回軟，恒指全日收報26353點，升190點，大市總成交1,448億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股應記一功，美團 （03690） 升4%至257.4元，騰訊 （00700） 升2.1%至515.5元。

本地因素偏好，外圍卻存暗湧。市場憂慮美國經濟轉弱，高盛於3個月內第3次下調美國經濟增長預測，最新料今年增長5.7%，主因受累疫情及政府支出減少。事實上，美國非農就業職位增長遜色，與高盛看法脗合。此外，美國工人時薪大升，恐拉動通脹進一步升溫。不過，憧憬儲局延遲收市，美滙回落，利好新興市場。

中國東方集團 回吐至3元炒一轉

本港方面，港深前海合作將深化，利好港股氣氛。上證早前突破下降軌，近日承接升勢，今日再升1.5%至3676點，利好本港中資股。此外，新經濟股走勢轉強，一來監管消息不如早前密集，二來累積跌幅已大，三來騰訊、小米 （01810） 等出手回購。

個股方面，可留意中國東方集團 （00581） ，股價升5.3%至3.19元，走勢似形成大雙底，短綫則出現旗形突破，量度升幅有0.7元。商品價漲，大行紛唱好資源類股份。該股升近重要阻力，宜待回吐至3元水平吸納，止蝕用2.8元。

展望後市，恒指50天綫26625點料遇回吐壓力，恒生科指50天綫阻力則為6936點。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長江基建、聯想控股、中國有色礦業、神華、京東物流︰立即觀看】

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重溫今早《ET開市直擊》

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00：00 - 港股焦點速覽 基建、水泥股分析

00：42 - 美股休市 歐股上揚

01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

03：09 - 恒指重上二萬六 港股可看高一線？

05：18 - 內地水泥漲價 水泥股前景俏？

06：19 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 買賣策略

07：44 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略

10：16 - 幾內亞軍事政變 推升鋁價

11：20 - 股票分析：俄鋁 （00486） 股價走勢分析

14：34 - 吉野家母企合興 （00047） 私有化分析

21：40 - 港股開市前市況速報

23：14 - ET個股推介：三一國際 （0631）

24：18 - 股票分析：金隅國際 （02009） 股價走勢分析

25：54 - 基建股分析：中車時代 （03898） 、中聯重科 （01157） 股價走勢分析

29：07 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 股價走勢分析

30：50 - 股票分析：光大環境 （00257） 股價走勢分析

32：27 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價走勢分析

33：20 - 股票分析：中國光大綠色環保 （01257） 股價走勢分析

34：14 - 港股開市後市況速報

35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢分析

38：24 - 股票分析：東岳 （00189） 股價走勢分析

40：22 - 股票分析：新地 （00016） 股價走勢分析

41：28 - 股票分析：新創建 （00659） 股價走勢分析

43：00 - 股票分析：廣汽 （02238） 股價走勢分析

44：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價走勢分析

45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析

46：28 - 前景發展計劃 香港上市公司哪些可受惠

50：07 - 港股開市後早段市況速報

51：31 - 財經日誌提提你