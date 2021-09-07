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【ET講股通】孫運喜：挑戰50天綫（歡迎留言問股）

股市 15:40 2021/09/07

分享：

港股輕微高開後走勢向好，最多升295點，高見26458點。騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、美團 （03690） 都造好；體育用品股李寧 （02331） 表現突出，支持大市升勢。到底港股走勢能否進一步突破，孫運喜於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問，或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3053316/

重溫今早《ET開市直擊》

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　基建、水泥股分析
00：42 - 美股休市　歐股上揚
01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
03：09 - 恒指重上二萬六　港股可看高一線？
05：18 - 內地水泥漲價　水泥股前景俏？
06：19 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 買賣策略
07：44 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略
10：16 - 幾內亞軍事政變　推升鋁價
11：20 - 股票分析：俄鋁 （00486） 股價走勢分析
14：34 - 吉野家母企合興 （00047） 私有化分析
21：40 - 港股開市前市況速報
23：14 - ET個股推介：三一國際 （0631）
24：18 - 股票分析：金隅國際 （02009） 股價走勢分析
25：54 - 基建股分析：中車時代 （03898） 、中聯重科 （01157） 股價走勢分析
29：07 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 股價走勢分析
30：50 - 股票分析：光大環境 （00257） 股價走勢分析
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34：14 - 港股開市後市況速報
35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢分析
38：24 - 股票分析：東岳 （00189） 股價走勢分析
40：22 - 股票分析：新地 （00016） 股價走勢分析
41：28 - 股票分析：新創建 （00659） 股價走勢分析
43：00 - 股票分析：廣汽 （02238） 股價走勢分析
44：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價走勢分析
45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析
46：28 - 前景發展計劃　香港上市公司哪些可受惠
50：07 - 港股開市後早段市況速報
51：31 - 財經日誌提提你

 

 

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