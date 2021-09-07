光大環境257股價破頂後倒跌　欲吼買宜待回調至這個價位

上一篇文章
【香港通關】回港易凌晨放寬至全國 非香港居民9.15起可申「來港易」、初期每日限2000人
在清潔能源政策大環境加持下，環保能源類股份受捧，如光大環境 （00257） 。光大環境股價連日上揚後，今早再升破頂高見6.21元，惟高位受壓股價掉頭回落源，現跌穿6元水平。若長遠看好此股，華盛證券證券分析師聶振邦建議投資者可待光大環境股價回調至這個水平才吸納，想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。
【你可能有興趣：華潤水泥1313息率近7厘 現價可考慮吸納】
重溫《ET開市直擊》足本版↓
Time code：
00：00 - 港股焦點速覽 基建、水泥股分析
00：42 - 美股休市 歐股上揚
01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
03：09 - 恒指重上二萬六 港股可看高一線？
05：18 - 內地水泥漲價 水泥股前景俏？
06：19 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 買賣策略
07：44 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略
10：16 - 幾內亞軍事政變 推升鋁價
11：20 - 股票分析：俄鋁 （00486） 股價走勢分析
14：34 - 吉野家母企合興 （00047） 私有化分析
21：40 - 港股開市前市況速報
23：14 - ET個股推介：三一國際 （0631）
24：18 - 股票分析：金隅國際 （02009） 股價走勢分析
25：54 - 基建股分析：中車時代 （03898） 、中聯重科 （01157） 股價走勢分析
29：07 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 股價走勢分析
30：50 - 股票分析：光大環境 （00257） 股價走勢分析
32：27 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價走勢分析
33：20 - 股票分析：中國光大綠色環保 （01257） 股價走勢分析
34：14 - 港股開市後市況速報
35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢分析
38：24 - 股票分析：東岳 （00189） 股價走勢分析
40：22 - 股票分析：新地 （00016） 股價走勢分析
41：28 - 股票分析：新創建 （00659） 股價走勢分析
43：00 - 股票分析：廣汽 （02238） 股價走勢分析
44：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價走勢分析
45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析
46：28 - 前景發展計劃 香港上市公司哪些可受惠
50：07 - 港股開市後早段市況速報
51：31 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股