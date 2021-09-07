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光大環境257股價破頂後倒跌　欲吼買宜待回調至這個價位

股市 15:30 2021/09/07

分享：

在清潔能源政策大環境加持下，環保能源類股份受捧，如光大環境 （00257） 。光大環境股價連日上揚後，今早再升破頂高見6.21元，惟高位受壓股價掉頭回落源，現跌穿6元水平。若長遠看好此股，華盛證券證券分析師聶振邦建議投資者可待光大環境股價回調至這個水平才吸納，想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

【你可能有興趣：華潤水泥1313息率近7厘　現價可考慮吸納

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45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析

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欄名 : 3分鐘睇股

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