【職場熱話】老闆一家移民英國 向員工各派數十萬 合共四百多萬

好老闆可謂可遇難求，不知大家有沒有遇上過呢？近日，有網民在Facebook專頁「奴工處」分享 ，指出其老闆在移民前大派福利，向店舖員工包括樓主，各派數十萬元，合共約四百多萬元，而樓主則祝福他老闆一家新生活順利。

樓主經歷:

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此貼文一出後，引來網民熱議，不少網民紛紛稱羨，指「有這種老闆真是夫復何求。」，「別人的老闆總不會令大家失望。」，「感動到難以用筆墨形容。」。

另有網民則指出，自己老闆連有事早放工也要和自己計清楚，開玩笑問樓主老闆移民後會不會繼續做生意，表示願意跟從。

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責任編輯：關海儀