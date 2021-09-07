法國長年昏迷球員辭世 妻子不離不棄長伴39年

法國球壇一位名將早年因手術失誤而陷入昏迷，而且長達39年來未曾恢復意識，最終在周一（6日）撒手人寰。其妻子多年來始終如一，每日擔起照顧丈夫的職責。曾經效力的多間球隊分別發表聲明，懷緬過往這位一代名將。

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出生於塞內加爾的亞當斯（Jean-Pierre Adams）是法國上世界70年代的球星，曾分別效力多間當地前列球會，亦曾代表法國國家隊披甲22次。然而，1982年3月的一次手術改變亞當斯及其妻子貝爾納黛特（Bernadette Adams）的人生。

亞當斯當年要做手術，修復受傷膝部的筋腱。雖然當時做手術的城市里昂中有大批醫護人員參加罷工，但亞當斯手術如期舉行。由於人手緊張，麻醉師一人需要同時處理8個病人的麻醉情況，因此負責照顧亞當斯的責任交托予其中一名實習生。實習生事發後亦表示，當時未有能力完成被賦予的任務。

最終，在實習生及麻醉師連環失誤下，導致亞當斯心臟停頓出現及腦損傷，從此便陷入昏迷狀態，而且從此未曾醒來。1年3個月後，昏迷的亞當斯獲安排出院，自此由妻子貝爾納黛特在尼姆（Nimes）的家中照料，長達39年。

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貝爾納黛特日復一日照顧昏迷的亞當斯，每日與丈夫對話﹑更換衣服及準備食物，甚至是準備禮物等。然而，多年過去，亞當斯不見好轉，同樣照顧的護士指出亞當斯只有貝爾納黛特不在的晚上，展示輕微的心情變化。但貝爾納黛特始終不離棄，照顧丈夫接近40載。

直至1990年代中期，麻醉師及實習生的失誤才被追究，被罰停職一個月及750歐元（約6,922港元）。英國廣播公司記者曾在2016年訪問貝爾納黛特，她指醫院從未就事件道歉，使妹一直耿耿於懷。

亞當斯最終在周一離世，享年73歲。他生前曾效力的多間球會，包括巴黎聖日耳門（PSG）及尼斯（Nice）等發別發出聲明，悼念這位球會名宿。

責任編輯：吳漢培