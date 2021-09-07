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京東與嗶哩嗶哩合作推會員卡　實現權益互通

股樓投資 17:29 2021/09/07

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購物網站京東旗下的PLUS會員宣布，與彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩達成深度合作，實現權益互通，推「京哩卡」。

【快手 1024】 快手大翻身 股價重返紅底股【下一頁

    點擊圖片放大
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綜合報道，「京哩卡」包括PLUS會員及嗶哩嗶哩會員的權益，可享用京東平台購物返利、運費優惠以及嗶哩嗶哩會員搶先看質極速下載功能。此前，視訊網站平台愛奇藝、在線音頻分享平台喜馬拉雅等也曾合作，推聯名會員制。

早前，京東（09618）公布，因應《網絡遊戲管理暫行辦法》，有87款遊戲列為禁售遊戲，包括《使命召喚》（Call of Duty）、《集合啦！動物森友會》、《實況足球》、Grand Theft Auto（GTA）等。公告強調，商家出售的遊戲不得包括危害國家統一、主權及領土完整、洩露國家機密、危害國家安全、煽動民族仇恨、宣揚邪教及迷信、宣揚色情、賭博及暴力等。

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責任編輯：黎淑雯

京東集團—SW（09618） 遊戲 京東（美：JD）

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