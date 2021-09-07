【大行看法】瑞信：亞洲科技股盈利增速或加快、吸引國際資金回流　尤其看好半導體行業

▲ 瑞信：亞洲科技股盈利增速或加快、吸引國際資金回流 尤其看好半導體行業

近期亞洲科技股出現高位整頓，瑞信全球產業研究部主管亞太區科技研究部主管Manish Nigam指出，今年以來國際資金持繼流出台、韓科技股，就動態而言，機構投資者似乎不太看好亞洲科技股，不過市場在年初時估計，今年亞洲不包括日本的科技股每股純利只增28%，現時已調升增幅至45%，直言下半年有機會進一步上調，預料即使2022年出現高基數效應，但仍能增長17.4%，認為可吸引國際機構投資者資金回流科技產業，該行維持看好亞洲科技股，尤其半導體行業。

市場關焦半導體行業走勢，瑞信亞洲半導體分析師Randy Abrams認為，現時行業出現供不應求情況，估計最快2022年下半年或2023年才有望紓緩。Abrams認為，半導體行業將進入高原期，現時電動車、自動駕駛、5G設備、人工智能AI等產業刺激半導體需求，但現時供應量未能顯著增長。

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Abrams提到，過去半導體行業只需投入少量資本開支，即可提高20%至30%產能，但現時增加產能需更貴的資本成本。Abrams補充，半導體行業仍能持續獲利，現時半導體需求龐大，先進製程的公司有能力調高售價，將成本轉嫁到客戶身上，但成熟製程產品價格較敏感，未來如果出現供過於求，價格或會下滑。

蘋果（美：APPL）即將發布新iPhone。Abrams預計，今年iPhone 出貨量按年增約15%至約2.34億部，未來兩年蘋果或推出折疊手機、移除螢幕瀏海設計、升級相機及處理器等，有助帶動出貨量表現。問及華為手機市佔率，Abrams認為，華為在中國市佔率已被其他同行瓜分，小米 （01810） 是最大贏家之一，同時三星及蘋果也取得了華為手機的國際客戶，但估計華為下半年競爭壓力較小。

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記者：李哲毅

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