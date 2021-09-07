【產品新報】押注5大明日趨勢　摩根資管推首隻主題型多元基金

近年來，社會趨勢乃至發生巨大變革，摩根資產管理今天宣布推出「摩根明日趨勢多元基金」，專注於明日趨勢發展、環球多元化配置的多元資產投資組合，當中包括以下5大主題：















基金名為多元基金，顧名思義會通過靈活配置資產，分散投資於股票及債券，希望在把握股票增長潛力的同時，又透過投資固定收益，管理下行風險。

結合大數據、AI選股

值得留意的是，在股票持倉部分，基金選股時會採用摩根資產管理的自然語言處理工具ThemeBot，結合大數據研究與人工智能，選擇最為符合明日趨勢主題的股票。

摩根明日趨勢多元基金投資組合經理Leon Goldfeld表示，ThemeBot可在短時間內篩選選數以千計的股票、並高效分析數以億計的數據來源，幫助構建投資組合及作出投資決策，有利基金更專注發掘長線投資主題。

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编辑：李勝男