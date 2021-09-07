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【全球暖化】日本政府首度修改氣候變化政策 目標2023年温室氣體排放量減至46%

環球政經 17:10 2021/09/07

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日本政府於上周五（3日）召開內部會議，討論有關全球暖化議題，並定下在2030年温室氣體排放量減至46%及未來實施的具體方案。

【日本政局】放棄爭取連任日本首相 菅義偉傳屬意河野太郎接班：【下一頁

首相菅義偉在會議上表示，氣候變化已成為備受關注的全球議題，並會採取具體行動減低温室氣體排放，在帶動新興市場國家參與的同時，主導全球去碳化及可持續發展等未來趨勢。同時，當局亦就今年10月底舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）展開討論，料內部會10月底前敲定細節。

自2016年來，當局首次就相關針對氣候變化的計劃提出修改，包括由菅義偉提出在2050年温室氣體淨零排放目標及2030年度的削減目標，通過大幅採用可再生能源及徹底節能等措施，到2030年度使來自能源的二氧化碳排放與2013年度相比，家庭部門和產業部門分別減少66%和37%。

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責任編輯：潘曉豐

菅義偉 可持續發展 日本 氣候暖化

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