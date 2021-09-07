【探索太空】和美國太空總署合作 南韓擬明年8月發射月球探測器展開一年探索計劃

全球近年積極發展太空科技，冀望佔一席位，據外媒報道，南韓將和美國太空總署合作，展開為期一年的月球探測任務，並計劃2022年8月發射月球探測器。

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報道指出，預計南韓月球探測器將在今年10月份完工，進一步測試之後，將在明年8月份透過太空探索技術公司SpaceX的火箭來發射上太空。南韓科學技術情報通信部（MSIT）表示，目前和NASA研發的KPLO探測器能載運5個儀器，並安裝高清相機鏡頭，料屆時NASA會為韓國提供軌道飛行器的通信和導航服務。

早在今年5月時，南韓簽署「阿提密斯協定」（Artemis Accords），目標透過和各國合作，旨在2024年將太空人送上月球，並2028年在月球建立自己的永續太空站。

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責任編輯：潘曉豐