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【本港疫情】接種疫苗「即日籌」本周四起擴展至5大特定群組 包括醫護人員、教職員及餐飲從業員等

理財智慧 15:29 2021/09/07

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港府今日（7日）宣布，由本周四（9日）起，會再擴展領取接種疫苗「即日籌」的門檻，並向5大特定群組派發，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員，校巴司機及保姆；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員。

【三地通關】「回港易」今午夜起全面恢復　「來港易」將於本月15日推出　合資格內地澳門居民來港免隔離：【下一頁

發言人表示，自7月29日實施「即日籌」以來運作暢順，在評估實際情況後，故決定推展至其他上述特定群組，以進一步提高相關群組的接種率，同時「即日籌」安排將會繼續適用於60歲或以上人士及12歲或以上學生。

現時「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，採用「先到先得，派完即止」方式，而21間社區疫苗接種中心每日可合共派發約4,100個名額，領取「即日籌」人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領。

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責任編輯：潘曉豐

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