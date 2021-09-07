金怡假期宣佈與Uber合作　推出“  輕鬆出「郵」”免費接送服務

在旅遊界屢獲殊榮的金怡假期旅行社有限公司(「金怡假期」) 榮幸地宣佈與 Uber 香港合作，推出“ 輕鬆出「郵」” 推廣計劃，為透過金怡假期預訂郵輪公海遊或其他郵輪產品的旅客免費提供點對點接送服務，提升旅客郵輪假期的新體驗。



凡參加金怡假期 輕鬆出「郵」郵輪產品之旅客，透過Uber應用程式預約Uber Taxi 便可免費享受前往或返回啟德遊輪碼頭或香港國際機場接送，讓客人由出門一刻已能享受至尊級服務。



網上一站式郵輪預訂平台



二十四小時實時報價；無懼時間及地點限制；旅客可隨時隨地訂房、確認及付款的一站式郵輪預訂平台，金怡假期耗資近千萬港元經歷了逾24個月時間的研究和開發，今天終於正式登陸 goldjoy.com，並很慶幸地成為了其中一個領先亞洲地區之網上訂購郵輪產品的線上旅行社。



金怡假期執行董事葉揚輝博士稱︰「我們很高興有此機會跟全球科技界巨擘之一合作，Uber 為全球過萬個城市提供「一按叫車」的服務，Uber Taxi 將為金怡假期的郵輪旅客提供一個嶄新的服務。貼心地提供免費前往或返回啟德遊輪碼頭或香港國際機場接送，將整個出「郵」體驗增加昇華。」

現時，goldjoy.com已與多家全球最具規模的郵輪公司系統連接，現可搜尋遍布世界各地超過10,000條郵輪航線。預計今年底前會增加至逾50,000條航線，為迎接全球郵輪旅遊業務的恢復作好準備。

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