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新加坡試用自動巡邏機械人 打擊公眾地方不當行為

環球社會熱點 15:50 2021/09/07

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新加坡社會治安狀況備受讚譽，當地政府近日再推出一項新措施，加強打擊公眾地方的不當行為。新加坡近日測試兩個自動巡邏機械人，監測民眾不當位置吸煙等不良社會行為。據悉，機械人一旦發現有不良社會行為會發出警告，並實時回報予指揮及控制中心。

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兩部名為Xavier的機械人，周日（5日）開始進行為期3周的試驗，期間會在大巴窑區（Toa Payoh）市中心巡邏。機器人會在行人路對正在作出不良社會行為的民眾發出警告，包括在非吸煙區的吸煙人士、非法小販、無牌駕駛電單車或電動滑板人士，及違反當前新加坡防疫規定人士。

機械人測試情況

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機械人配有360度攝像頭，會在數秒內將疑似不良社會行為影片發送至指揮及控制中心，並利用影片分析系統判別行為。在確認不良社會行為後，機械人會播放預先錄製的廣播，呼籲民眾停止繼續相關行為。據悉，機器人亦能在其螢幕上播放文字訊息，提點民眾不要作出不良行為。

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當局強調，機械人沒有人面識別功能，試驗期間只用於教育及阻嚇而非執法，希望收集數據改善分析系統。機械人會沿預先設定路徑巡邏，感應器會協助其避開行人和車輛等障礙物，指揮控制中心人員可同時控制多部機械人，亦可透過其配備的雙向對講機即時回應。

參與項目的5個新加坡政府部門指出，是次為首次有自動機械人在人流量大的公眾地區巡邏，提高保障公眾健康及安全。當局認為，機械人將有助減少巡邏的人力需求及提高效率，尤其是監察非法小販。

責任編輯：李俊儀

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