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【債務危機】恒大危機後遺？　彭博：花旗、瑞信拒私銀客以花樣年債券作抵押

股市 14:28 2021/09/07

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【債務危機】恒大危機後遺?　彭博：花旗、瑞信拒私銀客以花樣年債券作抵押

中國恒大 （03333） 爆出的債務危機，在債券市場繼續引起餘波。據《彭博》報道，花旗及瑞信的私人銀行部門，已停止接受客戶以花樣年 （01777） 發行的債券作為抵押品，即相關客戶不能以花樣年的債券取得抵押貸款。花樣年今日股價偏軟，最新報0.7元，跌1.4%或0.01元，成交335.1萬元。

恒大再尋底創逾6年低、恒大汽車插一成　高盛削恒大目標價至3元｜詳見【下一頁】

《彭博》引述消息人士指，花旗及瑞信此舉，意味對花樣年的債券給予0貸款價值。報道引述花旗及瑞信指，對消息不予置評。

報道形容，恒大所觸發的市場憂慮，導致投資者對評級較低的垃圾債有所保留。

國際評級機構惠譽及穆迪，在今年7月先後將花樣年的評級展望由「穩定」調整至「負面」，反映短期內或有降級風險。

花樣年、彩生活服務考慮分拆物業管理業務｜詳見【下一頁】

根據《彭博》數據，花樣年在今年底將有總值7.5億美元的美元債到期，單計10月份就有2.08億美元債券到期。

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