吉野家母公司合興 獲大股東提出每股8仙私有化

在內地經營日式食肆吉野家及冰淇淋店冰雪皇后的合興(00047)宣布，由榮譽主席洪克協、執行董事及行政總裁洪明基及洪鄧蘊玲所組要約人提出每股註銷價8仙以協議安排方式將該集團私有化，建議撤回上市地位，而每股註銷價較2日停牌收報4.6仙溢價約74％。合興今日復牌，截至2時半報0.074元，大升60%。

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合興指，要約人及要約人一致行動人士持有75.92％，料收購其他計劃股東的最高代價約2.29億元，而每股註銷價比6月底每股資產淨值約5.07仙溢價約57.8％。要約人認為，建議事項為計劃股東提供一個具吸引力的機會，能以遠高於現行市價的價格出售股份，而毋須面臨任何非流動性折現及結算風險。而一旦成功私有化，將使合興以私人經營業務形式更靈活運作，以制定及實施其長期業務策略，或追求作為上市公司可能是無法尋求的其他商機，而毋須受制於因在聯交所上市而招致的監管限制及合規責任，亦毋須關注短期市場反應。此外，取消上市將能大幅減少維持公司上市地位所需的行政成本及管理資源。

集團又指，建議私有化需獲投票之計劃股東不少於75％批准，而反對不多於投票股東的10％票數。

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