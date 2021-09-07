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【Starbucks優惠】星巴克推出全新植物奶蜂香咖啡　多款滋味輕食甜點同步登場（多圖）

商業 15:10 2021/09/07

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臨近夏日尾聲，Starbucks趁機推出兩款新飲品迎接開學，並同時推出多款輕食和甜品，以及三款商品系列。

臨近夏日尾聲，Starbucks趁機推出兩款新飲品迎接開學，並同時推出多款輕食和甜品，以及三款商品系列，方便大家迎接初秋，並隨時隨地出外享受野餐、郊遊的樂趣。

【MIRROR X 麥當勞】Edan壓軸聯乘麥當勞 App 週年慶　30元珍寶早餐全日供應　首推脆薯板燒雞腿飽

星巴克最新推出蜂香鮮奶咖啡和蜂香咖啡星冰樂，分別採用杏仁奶和燕麥奶取代鮮奶沖調，並於經典特濃咖啡中注入濃稠的蜂香糖漿。飲品頂層再配上以植物奶製成的綿密奶泡及富海鹽風味的蜂香脆粒，切合大眾的飲食習慣和愛好。由9月8日至9月21日，星巴克將推出免費添加或轉用杏仁奶或燕麥奶優惠，鼓勵客人可按個人口味自訂咖啡的奶類，為大眾帶來更多元化的飲品選擇。

而星巴克亦特意準備一系列輕食，不論是早餐必備的酥餅、早午餐惹味之選、還是午後甜點均一應俱全，包括雪花檸檬牛角包、巴馬式火腿番茄乾藜麥多穀軟包、煙肉瑞士芝士雞肉亞麻籽軟包、Impossible韓式烤卷、焙茶巴斯克焦香芝士蛋糕，以及楓糖香蕉穀物燕麥乳酪等。

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此外，星巴克亦同時推出星夜伴月系列、星巴克經典美人魚系列和酷黑金屬銅色系列商品，以三種不同風格設計的商品，與客人迎接即將到來的中秋佳節和趣怪萬聖節。

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臨近中秋佳節，星巴克亦一如往年，為客人提供咖啡茶香月餅禮盒。禮盒現於港澳各分店有售，售價為港幣299元。另外，星巴克亦將於9月下旬於社交網站專頁發放一系列咖啡主題的影片，分享在家沖調咖啡及製作咖啡小甜品的技巧，帶大家進一步投入咖啡世界。

責任編輯：施雯雯

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