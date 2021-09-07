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【三地通關】「回港易」今午夜起全面恢復　「來港易」將於本月15日推出　合資格內地澳門居民來港免隔離

理財智慧 14:08 2021/09/07

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港府於上月初宣布收緊「回港易」計劃，廣東省以外地區的香港居民，若要回港須家居隔離14天。行政長官林鄭月娥今日（7日）在行政會議前見記者時表示，內地疫情已經穩定，將於明日凌晨起全面恢復「回港易」，適用內地全境及澳門特區，同時公布9月15日將推出「來港易」。

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林鄭公布午夜起即恢復「回港易」計劃，但她強調若有地區被列為中高風險，則就不適用於該計劃。目前暫被列為中高風險的地區有6個，港府會按內地疫情更新有關安排。

廣東省列為中風險地區 周日起「回港易」計劃暫停 【見下頁

至於「來港易」計劃則於本月中旬推出，適用於內地和澳門的非香港居民，計畫實施初期深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸各有1000個名額，即每日會有2000名額。而有關人士入境時須持有核酸陰性檢測證明，抵港後亦要接受定期病毒檢測。

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撰文 : 陳楚琨

病毒檢測 深圳灣 口岸 疫情 澳門 香港 廣東省 林鄭月娥 深圳 港珠澳大橋

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