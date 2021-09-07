  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (二) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貸幣】薩爾瓦多列比特幣為法定貨幣　總統宣布該國購400比特幣

環球政經 14:33 2021/09/07

分享：

薩爾瓦多總統Nayib Bukele於當地時間周一表示，政府已分兩次購入共400枚比特幣。路透社引Refinitiv Eikon 數據顯示，周一晚比特幣暫升至1.49% 以上，至超過52,680美元，路透社市場分析師預計其價格為5.6萬至5.63萬美元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

薩爾瓦多議會6月9日通過一項法案，批准將比特幣作為該國法定貨幣，該法案於90天後即9月7日正式生效。當地時間7日，薩爾瓦多將成為世界上首個正式承認比特幣為法定貨幣的國家。

同一稍早，Bukele在推特上表示：「隨著期限漸近，我們的經紀商將買入更多（比特幣）。（Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.）」

【加密貨幣】比特幣成薩爾瓦多法定貨幣9月生效 引當地民眾上街抗議 【見下頁

Bukele稱，將比特幣列為法定貨幣，可使海外的薩爾瓦多人將錢匯回國內時，省下數百萬美元的匯款佣金。

惟調查顯示，超過半數薩爾瓦多民眾不支持該法案，他們擔心比特幣的波動性，批評者說這可能會增加金融機構的監管和財務風險。該國民眾更曾多次發起抗議遊行，反對比特幣成為法定貨幣。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

經濟 薩爾瓦多 比特幣 金融 金融機構 美元

上一篇文章

【職場熱話】公司聘回前員工 打工仔應否吃回頭草? 網民:時勢不好無可厚非

下一篇文章

【三地通關】「回港易」今午夜起全面恢復　「來港易」將於本月15日推出　合資格內地澳門居民來港免隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德­­­ 沙漠與海洋之間（下）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【麥當勞優惠】MIRROR三子X麥當勞App週年優惠最後一週 Edan推介壓軸登場 30蚊嘆到限定一日全日早餐 仲有全新脆薯板燒雞腿飽　
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具
【9月好去處】香港首個以車仔為題市集 「香港車仔展2021」於9月底舉行 展出各大模型車品牌最新模具