【加密貸幣】薩爾瓦多列比特幣為法定貨幣　總統宣布該國購400比特幣

薩爾瓦多總統Nayib Bukele於當地時間周一表示,政府已分兩次購入共400枚比特幣。路透社引Refinitiv Eikon 數據顯示,周一晚比特幣暫升至1.49% 以上,至超過52,680美元,路透社市場分析師預計其價格為5.6萬至5.63萬美元。

薩爾瓦多議會6月9日通過一項法案,批准將比特幣作為該國法定貨幣,該法案於90天後即9月7日正式生效。當地時間 7日,薩爾瓦多將成為世界上首個正式承認比特幣為法定貨幣的國家。

同一稍早,Bukele在推特上表示:「隨著期限漸近,我們的經紀商將買入更多(比特幣)。(Our brokers will be buying a lot more as the deadline approaches.)」

Bukele稱,將比特幣列為法定貨幣,可使海外的薩爾瓦多人將錢匯回國內時,省下數百萬美元的匯款佣金。

惟調查顯示,超過半數薩爾瓦多民眾不支持該法案,他們擔心比特幣的波動性,批評者說這可能會增加金融機構的監管和財務風險。 該國民眾更曾多次發起抗議遊行,反對比特幣成為法定貨幣。

