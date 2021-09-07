【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金

郵政署最近招聘助理經理，負責與客戶業務溝通方面的工作，合約為期一年。該職位待遇相當不錯，月薪22,675元，年假14日，除了有約滿酬金外，每半年會按表現酌情發放獎金一次，款額最高約為一個月薪金。有意者可瀏覽以下圖片，查看入職要求及實際工作內容。申請將於13日截止，要留意只可經郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人須於2021年9月13日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時31分至下午6時31分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2021年12月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址:中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組

查詢電話:2921 2975

截止申請日期(日/月/年) :13/09/2021 18:00:00

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