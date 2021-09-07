  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (二) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】福士夥Argo AI發布首款自研電動車　預計2025年推共享車服務

科技 15:56 2021/09/07

分享：

德國車廠福士（Volkswagen）發布參與開發的電動輕型商用車測試版本，有望2025年推出商用服務。

近年不少傳統車廠與初創公司合作，一同進行研發以拓展電動車業務。最近德國車廠福士（Volkswagen）發布參與開發的電動輕型商用車測試版本，並有望在2025年推出商用服務。

＜＜【電動車】上半年電動車銷售表現出爐　Tesla市佔率奪冠

＜＜【Tesla】一再延後？　Tesla超級跑車Roadster延期至2023年交車

早於本年5月份，福士宣布與自動駕駛技術系統公司Argo AI合作，研發具備自動駕駛技術的 I.D. Buzz AD輕型商用車。預計在2025年，福士旗下的共享叫車平台MOIA將會採用，並推出共享車服務，有望解決當地交通擠塞問題。據了解，I.D. Buzz AD共設置6個激光雷達，11個雷達及14個鏡頭，能提供360度環境識別系統。

Argo AI創辦人及行政總裁Bryan Salesky表示，公司擁有多年在美國大型城市的營運經驗，並會很快在慕尼黑進行測試，為日後與MOIA平台合作，推出自動駕駛共享車服務而作出準備。

此外，該公司亦曾與福特（Ford）及Lyft叫車平台合作，計劃5年內在美國邁阿密（Miami）和奧斯汀（Austin）等城市，推出超過1000部自動駕駛共享車。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
2021/08/20
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航
2021/08/27
【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站
2021/08/23
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站
【電動車】上半年電動車銷售表現出爐　Tesla市佔率奪冠
2021/09/01
【電動車】上半年電動車銷售表現出爐　Tesla市佔率奪冠

你可能感興趣

【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
17:59 2021/08/20
【Tesla】Tesla開發機械人Tesla Bot　配合AI軟硬件架構打造
【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航
11:34 2021/08/27
【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站
12:30 2021/08/23
【電動車】充電更方便？美初創將貨櫃車變成流動充電站
汽車科技 福特 電動車 自動駕駛 慕尼黑 服務 鏡頭 美國 行政 德國

下一篇文章

【勞工權益】針對亞馬遜？　加州擬立法禁止企業以科技監控員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G
【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列　 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【衛星通話】iPhone 13新衛星通訊功能　或僅限於特定地區使用
【智能裝置】將提高手機可用性？ 德國擬立法強制廠商提供7年系統更新
【智能裝置】將提高手機可用性？ 德國擬立法強制廠商提供7年系統更新
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【小心假iPhone線】黑客開發「間諜Lightning傳輸線」藏監控裝置　遙距竊取帳戶密碼
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位
【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位