【電動車】福士夥Argo AI發布首款自研電動車　預計2025年推共享車服務

▲ 德國車廠福士（Volkswagen）發布參與開發的電動輕型商用車測試版本，有望2025年推出商用服務。

近年不少傳統車廠與初創公司合作，一同進行研發以拓展電動車業務。最近德國車廠福士（Volkswagen）發布參與開發的電動輕型商用車測試版本，並有望在2025年推出商用服務。

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早於本年5月份，福士宣布與自動駕駛技術系統公司Argo AI合作，研發具備自動駕駛技術的 I.D. Buzz AD輕型商用車。預計在2025年，福士旗下的共享叫車平台MOIA將會採用，並推出共享車服務，有望解決當地交通擠塞問題。據了解，I.D. Buzz AD共設置6個激光雷達，11個雷達及14個鏡頭，能提供360度環境識別系統。

Argo AI創辦人及行政總裁Bryan Salesky表示，公司擁有多年在美國大型城市的營運經驗，並會很快在慕尼黑進行測試，為日後與MOIA平台合作，推出自動駕駛共享車服務而作出準備。

此外，該公司亦曾與福特（Ford）及Lyft叫車平台合作，計劃5年內在美國邁阿密（Miami）和奧斯汀（Austin）等城市，推出超過1000部自動駕駛共享車。

責任編輯：李寶如