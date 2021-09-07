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索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭（附短片）

股市 18:55 2021/09/07

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索羅斯批貝萊德投資中國屬「悲劇性錯誤」　共同富裕非好兆頭

知名投資者索羅斯（George Soros）點名批評全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）投資中國。索羅斯在外媒撰文，認為貝萊德大舉投資中國，對客戶資金和美國安全利益都有風險，是「悲劇性的錯誤」，索羅斯更認為中國近期熱推「共同富裕」理念並非好現象。

貝萊德正進軍中國的資產管理行業，而且兩個月前獲准在中國開展全資擁有的共同基金業務，是首間外資公司獲批開展業務，近期也公開建議國際投資者增加投資中國。

貝萊德：中國不應再被視為新興市場 建議加大中國資產配置3倍，可見【下一頁】

共同富裕非好兆頭

索羅斯在《華爾街日報》一篇專欄文章中寫道，貝萊德似乎誤解習近平時代的中國。他稱，中國區分國有企業和私營企業，但並非現實。索羅斯表示， 習近平政府將所有中國公司視為一黨制國家的工具。

索羅斯又警告，貝萊德管理人必須意識到，中國房地產市場正在醞釀一場巨大的危機。他們可相信投資資金流入中國將會幫助習近平處理這種情況，但習近平面對的問題要深得多。索羅斯指，中國的出生率遠低於官方統計數據，而習近平試圖提高出生率讓情況變得更糟。他又稱，中國最近推出的共同富裕計劃，對外國投資者來說不是好兆頭。

【你可能有興趣：阿里巴巴（09988）千億撐習主席「共富」　對股價影響多大？】

圖看近期內地科企回應「共同富裕」

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將損害美國等國家安全利益

索羅斯又指，現在向中國投入數十億美元是一個悲劇性的錯誤。對於貝萊德的客戶來說，這很可能會賠錢，更重要的是，這將損害美國和其他民主國家的國家安全利益。

索羅斯最近幾周寫的數篇評論，都在警告不要與習近平治下的中國建立更密切的經濟聯繫。索羅斯上個月在另一份《華爾街日報》專欄文章譴責習近平，稱其為「全球開放社會最危險的敵人」，隨後在《金融時報》宣稱，美國國會應該通過立法，將資產管理公司的投資標的限制在「實際治理結構既透明又與利益相關者保持一致的公司」。

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編輯：吳敏芳

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