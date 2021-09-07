  • 33°C
香港時間 : 2021907日 (二) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】實施減碳行動　ING發表亞洲淨零碳研究報告 碳中和有什麼好處？

商業 14:00 2021/09/07

分享：

ING今日發表《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告，藉此鼓勵各地政府制定明確的減碳及淨零碳排目標。

全球暖化及氣候危機問題加劇，ING今（7日）發表《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告，藉此鼓勵各地政府制定明確的減碳及淨零碳排目標，追求可持續發展。

【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權

據ING銀行《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告顯示，碳中和交通運輸業為不少亞洲地區提供綠能發電。而僅是在中國、日本和韓國，其成本已高達12.4萬億美元（約港幣963.5萬億元），相當於中國2020年GDP的90%以上。

此外，由於中國仍然主要依賴化石燃料，直至2060年，此成本將佔中國每年GDP的1.8%。隨著鐵路運輸需求持續增加，中國將需要額外344千兆瓦電力容量，成本為2.9萬億美元（約港幣22.5萬億元）。根據ING的研究報告指出，如果政府從現在開始落實減碳策略，就能將成本分攤到未來30年（中國為 40 年），變得更容易負擔。

施耐德電氣行政總裁：可持續發展不是口號　應是企業策略核心

企業減排實行可持續發展　Steelcase碳排放減30%

ING亞太區首席經濟師及研究部主管Rob Carnell指，各地政府需要作出實際的行動，向著淨零碳排放目標進發。而參考中國、日本和韓國在實現零碳排放的進程，單計交通運輸業的轉型成本已十分高昂，反映達標並非易事。尤其是多地政府在應對轉型方面仍處於起始階段，後續的減碳行動相信能有助重振停滯的經濟。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
今日
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
2021/09/06
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
【花旗銀行】助企業擴張至海外　花旗銀行在新加坡設立中國服務處
2021/09/06
【花旗銀行】助企業擴張至海外　花旗銀行在新加坡設立中國服務處
企業減排實行可持續發展　Steelcase碳排放減30%
2020/08/26
企業減排實行可持續發展　Steelcase碳排放減30%

你可能感興趣

【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
今日 10:00
【珍品拍賣】香港公開展出拿破崙雙角帽　及後將轉往倫敦拍賣
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
18:06 2021/09/06
【航運業】全球航運訂單量持續增加　美國塞港情況可能延至2022年
【花旗銀行】助企業擴張至海外　花旗銀行在新加坡設立中國服務處
16:25 2021/09/06
【花旗銀行】助企業擴張至海外　花旗銀行在新加坡設立中國服務處
碳中和 電力 經濟 可持續發展 氣候暖化 GDP 日本 運輸 南韓

上一篇文章

【疫下商機】疫下網上銷售盛行　FILA乘勢擴大網站銷售

下一篇文章

【東京殘奧】東奧、殘奧增加運動品牌曝光　FILA如何藉運動熱潮宣傳？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理
Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理
【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【尚氣】《尚氣》周末全球錄近10億票房　惟中國上映仍無期
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【Emack & Bolio's結業】Emack & Bolio's香港店　將於9月全線結業
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【喜茶】喜茶錯將道具茶賣顧客　卻答不到道具製造成份
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？
【MIRROR商機】MIRROR走紅　不代表香港娛樂事業復興？