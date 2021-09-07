【ESG】實施減碳行動　ING發表亞洲淨零碳研究報告 碳中和有什麼好處？

▲ ING今日發表《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告，藉此鼓勵各地政府制定明確的減碳及淨零碳排目標。

全球暖化及氣候危機問題加劇，ING今（7日）發表《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告，藉此鼓勵各地政府制定明確的減碳及淨零碳排目標，追求可持續發展。

【Tesla】Tesla遭業內人士狠評 福特前CEO：過份依賴碳排放權

據ING銀行《亞洲淨零碳競賽：實現綠色交通運輸和發電將耗資高於12.4萬億美元》研究報告顯示，碳中和交通運輸業為不少亞洲地區提供綠能發電。而僅是在中國、日本和韓國，其成本已高達12.4萬億美元（約港幣963.5萬億元），相當於中國2020年GDP的90%以上。

此外，由於中國仍然主要依賴化石燃料，直至2060年，此成本將佔中國每年GDP的1.8%。隨著鐵路運輸需求持續增加，中國將需要額外344千兆瓦電力容量，成本為2.9萬億美元（約港幣22.5萬億元）。根據ING的研究報告指出，如果政府從現在開始落實減碳策略，就能將成本分攤到未來30年（中國為 40 年），變得更容易負擔。

施耐德電氣行政總裁：可持續發展不是口號 應是企業策略核心

企業減排實行可持續發展 Steelcase碳排放減30%

ING亞太區首席經濟師及研究部主管Rob Carnell指，各地政府需要作出實際的行動，向著淨零碳排放目標進發。而參考中國、日本和韓國在實現零碳排放的進程，單計交通運輸業的轉型成本已十分高昂，反映達標並非易事。尤其是多地政府在應對轉型方面仍處於起始階段，後續的減碳行動相信能有助重振停滯的經濟。

責任編輯：施雯雯