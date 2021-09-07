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前海港深合作區擴大　2隻受惠股可留意

股市 13:10 2021/09/07

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行政長官林鄭月娥表示，國務院公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，前海深港合作區擴大7倍，將令香港的腹地更大，為本港經濟提供更大動。就投資市場而言，有哪些股份可以受惠？華盛證券證券分析師推介兩隻受惠股值得留意，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版↓

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　基建、水泥股分析

00：42 - 美股休市　歐股上揚

01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

03：09 - 恒指重上二萬六　港股可看高一線？

05：18 - 內地水泥漲價　水泥股前景俏？

06：19 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 買賣策略

07：44 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略

10：16 - 幾內亞軍事政變　推升鋁價

11：20 - 股票分析：俄鋁 （00486） 股價走勢分析

14：34 - 吉野家母企合興 （00047） 私有化分析

21：40 - 港股開市前市況速報

23：14 - ET個股推介：三一國際 （0631）

24：18 - 股票分析：金隅國際 （02009） 股價走勢分析

25：54 - 基建股分析：中車時代 （03898） 、中聯重科 （01157） 股價走勢分析

29：07 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 股價走勢分析

30：50 - 股票分析：光大環境 （00257） 股價走勢分析

32：27 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價走勢分析

33：20 - 股票分析：中國光大綠色環保 （01257） 股價走勢分析

34：14 - 港股開市後市況速報

35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢分析

38：24 - 股票分析：東岳 （00189） 股價走勢分析

40：22 - 股票分析：新地 （00016） 股價走勢分析

41：28 - 股票分析：新創建 （00659） 股價走勢分析

43：00 - 股票分析：廣汽 （02238） 股價走勢分析

44：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價走勢分析

45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析

46：28 - 前景發展計劃　香港上市公司哪些可受惠

50：07 - 港股開市後早段市況速報

51：31 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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