【新冠疫苗】古巴准2歲或以上接種 全球首國

為應對新冠肺炎疫情，多國陸續開放更年輕組別人士接種疫苗。古巴周一（6日）宣布，2歲或以上人士可接種新冠疫苗，成全球首個下修接種年齡至2歲幼兒的國家。據悉，古巴使用自主研發新冠疫苗，目前尚未得世界衛生組織（WHO）認可。

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古巴新學年已於周一開始，由於當地大部分家庭未有互聯網服務，學生需通過電視在家學習，古巴希望盡快重開學校。古巴當局已完成自主研發Abdala疫苗及Soberana疫苗未成年者的臨床試驗，上周五（3日）開始為12歲或以上青少年接種，並周一開始在中部西恩富戈斯省（Cienfuegos）為2至11歲兒童接種。

英美多國已開放為12歲或以上青少年接種疫苗，部分正為幼兒做測試。早前中國、阿聯酋（UAE）及委內瑞拉等國宣布，計劃為年幼兒童測試疫苗，但古巴是全球首個落實為幼兒接種疫苗國家。

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據悉，古巴當局使用的Abdala疫苗及Soberana疫苗都是採用重組蛋白技術，與美國Novavax疫苗及法國Sanofi疫苗相同，但技術仍未獲世衛批准。重組蛋白技術疫苗儲存要求較低，無需極低溫冷藏。

古巴大部分學校於去年3月開始關閉，去年底重開數周後於今年1月再度關閉。當地疫情近月轉趨惡化，古巴自疫情爆發以來共錄得5,700宗死亡個案，當中近半為上月發生。

責任編輯：李俊儀