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今日推介神華｜北京能源國際、海螺、藥明生物、舜宇、京東健康最新部署（立即觀看）

股市 13:10 2021/09/07

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恒生指數中午收報26322點，升158點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介神華 （01088） ，另亦會分析北京能源國際 （00686） 、海螺 （00914） 、藥明生物 （02269） 、舜宇 （02382） 、京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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重溫今早《ET開市直擊》- 基建股有景　受惠股買賣策略

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　基建、水泥股分析
00：42 - 美股休市　歐股上揚
01：50 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
03：09 - 恒指重上二萬六　港股可看高一線？
05：18 - 內地水泥漲價　水泥股前景俏？
06：19 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 買賣策略
07：44 - 股票分析：華潤水泥 （01313） 買賣策略
10：16 - 幾內亞軍事政變　推升鋁價
11：20 - 股票分析：俄鋁 （00486） 股價走勢分析
14：34 - 吉野家母企合興 （00047） 私有化分析
21：40 - 港股開市前市況速報
23：14 - ET個股推介：三一國際 （0631）
24：18 - 股票分析：金隅國際 （02009） 股價走勢分析
25：54 - 基建股分析：中車時代 （03898） 、中聯重科 （01157） 股價走勢分析
29：07 - 股票分析：藥明巨諾 （02126） 股價走勢分析
30：50 - 股票分析：光大環境 （00257） 股價走勢分析
32：27 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價走勢分析
33：20 - 股票分析：中國光大綠色環保 （01257） 股價走勢分析
34：14 - 港股開市後市況速報
35：58 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價走勢分析
38：24 - 股票分析：東岳 （00189） 股價走勢分析
40：22 - 股票分析：新地 （00016） 股價走勢分析
41：28 - 股票分析：新創建 （00659） 股價走勢分析
43：00 - 股票分析：廣汽 （02238） 股價走勢分析
44：28 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價走勢分析
45：43 - 股票分析：中廣核電力 （01816） 股價走勢分析
46：28 - 前景發展計劃　香港上市公司哪些可受惠
50：07 - 港股開市後早段市況速報
51：31 - 財經日誌提提你

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