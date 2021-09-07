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布林肯外訪卡塔爾 商討阿富汗局勢

環球社會熱點 12:33 2021/09/07

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美國國務卿布林肯周一（6 日）抵達卡塔爾，與當地官員商討阿富汗局勢，並尋求當地政府協助，撤離仍然滯留阿富汗的民眾。美國國務院官員另有透露，美國成功從陸路撤離4名美國公民，亦是自美軍撤出阿富汗後，首次促成陸路撤離行動。

塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗 【下一頁】

國務卿布林肯（Antony Blinken）周一到達卡塔爾（Qatar）首都多哈（Doha），與卡塔爾官員商討阿富汗局勢，同時討論重開喀布爾機場，協助運送人道物資及撤離滯留當地的民眾。據悉，卡塔爾已與塔利班達成協議，已重開喀布爾機場及准許國內航班升降，預料其他國際航線亦會稍後恢復。

布林肯感謝卡塔爾協助美國和其他國家公民、處於危機的阿富汗人撤離所作的付出。布林肯續指，訪問卡塔爾期間將會與從阿富汗撤離的民眾及外交人員會面，但未有計劃與駐多哈的塔利班代表會面。

塔利班特赦大批阿富汗囚犯 判刑女法官遭尋仇 【下一頁】

此外，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於周二（7日）抵達卡塔爾，偕同布林肯一同在當地展開訪問，其後布林肯會前往美國駐德國空軍基地，探望成千上萬在當地安置的阿富汗人。

有國務院官員透露，美國成功將4名美國公民經陸路邊境撤離阿富汗，亦是自美軍於上月底撤出當地後，首次促成的陸路撤離行動。官員補充，塔利班得悉撤離行動路線，但未有阻止美國公民離開。

責任編輯：郭麗明

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