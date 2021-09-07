【東京殘奧】東奧、殘奧增加運動品牌曝光　FILA如何藉運動熱潮宣傳？

▲ FILA在今屆也首次贊助東京殘疾人奧運會港隊代表團的制服。

東京奧運會和東京殘疾人奧運會已完結，港隊在今屆表現優異獲佳績，吹起一股運動熱潮。各品牌也頻頻與相關運動員一起出席公開活動，趁運動熱增加曝光率。

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有份贊助今屆港隊兩項賽事代表制服的品牌FILA，其總經理廖寶賢接受本報專訪時坦言，今屆贊助能為品牌帶來一定程度的正面形象。惟若要計算回報，不能單以「金錢」衡量。

他指，品牌自2010年起已贊助港隊奧運代表團。並指出，港隊過去的表現不及今屆突出，但仍然繼續贊助。重申贊助本地體壇，是業於與「運動品牌的使命感」，而非在賽事上「成績好才贊助」。而品牌亦有贊助亞運港隊、乒乓球隊的服裝和代表服等。

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隨着香港近期吹起運動熱潮，他也配合運動員的訓練日程，安排了多項宣傳活動，與市民見面。例如早前邀請了3位銅牌運動員與市民見面，舉行慶祝活動並增加了曝光率。

事實上，不是每一位運動員都獲得品牌贊助。廖寶賢強調，品牌只要運動員有需要，不一定要簽署合約才提供支援。但他會在兩個方面選擇贊助的運動員，首先揀選沒有其他品牌長期贊助的運動員，其次是與體院或奧委會溝通，按他們提出的建議，支援有潛力的選手。

他舉例，現時接受品牌贊助的運動員包括劍擊選手張小倫、蔡俊賢、余翠怡；硬地滾球選手何宛淇；空手道選手劉慕裳等。唯再強調，品牌的贊助是支援體壇，不會因為是否受大眾關注才決定贊助。他補充指，運動員很長時間不在香港，會按季和他們當時所在的地區，寄送相應服裝。他舉例指，去年疫情爆發並最嚴峻時，劉慕裳在美國受訓。雖然品牌以服裝供應為主，但擔憂運動員防疫物資不足，便寄送相應防疫產品。

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FILA在今屆也首次贊助東京殘疾人奧運會港隊代表團的制服。廖寶賢解釋，皆因有人向他反映，其他國家的健全和殘疾代表隊制服是一致的，令他反思「為什麽香港會不同？」故在兩年前開始籌備，統一兩項賽事的運動員制服。

他分享指，不論支支援健全、殘疾選手，都要做好「客制化」。不論健全或殘疾選手的衣服，均與日常銷售的服裝有分別。並舉例，張家朗身高較高，尺碼與常人不同。

殘疾選手方面，則按不同程度的殘疾需要，改變服飾設計。他舉例，不會使用拉鏈設計、增加較多彈性物料，從細節位着手讓服裝更易於穿著。倘若腳部有殘缺，褲管位也會作出調整。

記者：馬意文