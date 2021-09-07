▲ 【多元基金】摩根資管推首隻主題型多元基金 利用人工智能ThemeBot及大數據協助選股

摩根資產管理推出「摩根明日趨勢多元基金」，專注於明日趨勢發展、環球多元化配置的多元資產投資組合，當中包括智慧城市（涉及都市能源效率、物聯網等）、自動駕駛汽車（智慧出行、半導體等）、數碼教育（網上及數碼學習平台、遙距學習等）、醫療科技（醫療設備、外科手術機械人等）及社會環境發境五大範圍。

北上基金較南下產品多廿倍，詳見【下一頁】

基金會同時投資於股票及債券，既可把握股票呈現的增長潛力，同時透過投資固定收益，管理下行風險。在股票持倉部分，基金選股時會採用摩根資產管理的自然語言處理工具ThemeBot，結合大數據研究與人工智能，物色最切合明日趨勢主題的股票。

明日趨勢多元基金結合人工智能及人類智慧

摩根明日趨勢多元基金投資組合經理Leon Goldfeld表示，ThemeBot可在短時間內篩選數以千計的股票及高效地分析數以億計的數據來源，大大幫助基金構建投資組合及作出投資決策，有利更專注發掘長線投資主題，而明日趨勢多元基金結合人工智能及人類智慧，為投資者提供獨特的潛在機會。

「摩根明日趨勢多元基金」為摩根資產管理在香港首隻主題型多元資產基金。基金備有美元、港元及人民幣對沖[4]的貨幣類別，同時亦提供每月派息（酌情決定）選擇。

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