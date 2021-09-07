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【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬

環球社會熱點 12:06 2021/09/07

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英國自7月底全面解封後，新冠肺炎疫情持續反覆。英國公布最新24小時內，新增超過4.1萬宗確診，另有45宗新冠死亡。自疫情全球大流行後，英國的總確診人數突破700萬，死亡人數亦有13.3萬。

【新冠疫苗】富國供過於求 今年料多出12億劑 【下一頁】

根據英國政府最新數據顯示，英國周一（6日）新增41,192宗確診，與日前相比增加逾4,000宗。相關死亡人數亦有45人，數目則較日前明顯下跌。過去一周共6,573宗入院重症，較前一周上升3.7%。

新冠疫情自去年大流行後，英國累積至今的確診人數已突破700萬。28日內確診後死亡的新冠病人人數亦超過13.3萬人。英國現時近4,900萬人接種首劑，完成接種人數則高達4,345萬人，即近8成英國16歲以上人口。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）。

【新冠疫苗】英擬允12至15歲青少年接種 專家倡家長決定 【下一頁】

英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）早前表明，不建議為12至15歲青少年接種新冠疫苗，呼籲家長與子女共同決定是否接種。但當地資深醫生斯特雷恩（David Strain）指出，12歲以上已足夠成熟，可以自行決定是否打疫苗。

責任編輯：吳漢培

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