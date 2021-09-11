日本命力　堅守品牌信念　優質產品守護港人健康

日本命力早於1997年進軍香港，相信大家對強腦素DHA 70、美目藍莓素、強骼素、強心素等王牌產品並不陌生。品牌一直堅守「將最好帶給港人」的信念，憑藉優質的產品、貼心的服務，時至今天在香港、澳門、國內以至海外，累積了不計其數的忠實支持者。

日本命力執行董事連舜香（Ophelia）和張玉儀（Joanne）表示，品牌以「治未病」為概念，推崇預防勝於治療，並堅持由產品研發到產品銷售各個環節都要做到最好；她們認為，開發安全有效的優質保健食品，建立良好口碑，是品牌賴以成功的關鍵。

關注大眾健康 完善售前售後體驗

Ophelia指，都市人病痛多多，三高問題嚴重，加上人類愈來愈長壽，對保健食品的需求愈來愈高，而品牌則時刻關注大眾的健康需要，自成立以來就以前瞻思維和持續教育，助大家預防及改善各種健康問題。「以現時非常流行護目藍莓素為例，其實我們早在成立之時已從日本率先引入『美目藍莓素』，產品成效顯著，成為我們的王牌產品之一。」目前品牌已建立了3個主要的產品系列，包括日常保健、針對都市病及美容瘦身。

「我們重視售前售後的完美購物體驗，並關心客戶的身體以至心靈健康，因此與他們的關係十分密切。」Ophelia表示，品牌致力為客戶提供各種貼心服務，不但建立了註冊藥劑師及專業營養師團隊為客戶提供個人化專業諮詢服務，同時引入儀器為客戶提供身體檢查，更經常舉辦工作坊、健康講座、親子活動等，助客戶減輕壓力、保持身心健康。

獲9大國際級認證 產品安全有效

日本命力向來將產品的優質、安全、有效放在首位，有藥劑師牌照的Joanne強調，品牌投入了大量資源於產品科研和開發，確保產品質素達到最高要求；為了實踐「優質、安全、有效」的承諾，產品百分百由日本製造，而且由原材料到包裝運送，每一個程序都是都經過嚴格監控。

她續表示，品牌以製藥標準生產保健食品，產品生產獲得國際認可的GMP規格，並通過9大認證及安全檢測，當中包括日本厚生省轄下的化驗所認可，而產品送抵香港後會再次自費送檢，以保證符合香港的標準。「基本上產品到達消費者手上之前，已經過4至 5次檢測，甚至高於法例要求，絕對安全、優質。」

此外，品牌所有產品都經過長時間的市場調查和研發團隊的深入研究、測試及驗證，歷時至少2年才推出市場。「為了加強產品的功效，我們銳意研發多元化及更有效的配方，例如我們花了3年時間研發的強骼素同時兼備止痛、修補關節的功效，比起單一效能的產品更切合都市人需要。」Joanne說。

▲ 日本命力的產品安全有效，深受歡迎。

疫情促進銷情 秉持品牌承諾

疫情來襲，令人類更重視健康。Ophelia指，自從去年疫情開始爆發，大眾紛紛選擇服用保健食品來增強抵抗力，護眼的藍莓素、補腦DHA和腸胃相關的產品均在疫情下銷情有所提升。此外，品牌於2019年尾從瑞典訂製一批計劃應付流感的「ColdZyme防感易口腔噴劑」，有效抑制及減少99%流感病毒，而且此噴劑同時有效抑制98.3%的新型病毒，在疫情爆發初期也被搶購一空，品牌及後多次補貨應付需求。

無論是疫情帶來的挑戰還是其他健康需要，Ophelia強調，日本命力始終秉持「優質、安全、有效」的承諾，而隨着品牌即將踏入成立25周年，Ophelia更透露今年第四季將於銅鑼灣開設概念店，增加與社區人士的交流和接觸，以及提升客戶的購物體驗。

▲ 「ColdZyme 防感易口腔噴劑」有效抑制及減少 99% 流感病毒，同時有效抑制98.3% 的新型病毒。

疫下即時應變 加強網上銷售

在疫情的影響下，Ophelia指門市生意曾大幅下跌，亦令內地的銷情下滑。為此，品牌即時作出應變，成功令品牌業務急速增長，「我們加強了網上銷售渠道，提供網購優惠，又增設多個諮詢途徑，包括電話、電郵、WhatsApp、WeChat、網站上的即時對話等，務求令客戶足不出戶都能訂購產品和享用服務。為了令內地客戶能突破地域限制購買產品，我們亦於內地零售購物網站『天貓國際』開設旗艦店。」

近年可持續發展成為營商新趨勢，Ophelia有感，今時今日的消費者對品牌的忠誠度不但建基於產品，亦會關注品牌的內在理念。而日本命力從創立開始便積極履行企業社會責任、積極實踐可持續發展的經營策略，例如其產品原材料均經由道德採集、產品採用環保產品包裝、又引入再生能源生產，希望將對生態的影響減至最低。

（資料由客戶提供）