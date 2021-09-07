【吉利合資】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1　更似寶馬mini？（圖集）

▲ 【吉利合資】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1 更似寶馬mini？

吉利汽車 （00175） 母企「浙江吉利」與平治（Mercedes-Benz）車廠母企戴姆勒（Daimler）2019年宣布建立合資公司，承接原屬於戴姆勒的「smart」品牌，吉利、戴姆勒於德國慕尼黑IAA車展（國際汽車及智慧出行博覽會）發布全新 Smart 品牌概念電動車Concept #1。Concept #1外觀與以往smart 較小型的車款不同，反而更相似寶馬（BMW）旗下mini 的車款。

浙江吉利、戴姆勒2019年已宣布，新Smart品牌的車款由傳統燃油汽車，改為全電動汽車。

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Smart Concept #1屬於SUV車型，公司指車款已「接近投產（near-production）」。 Concept #1由吉利的全球工程網絡開發，使用吉利系Volvo（富豪）、極氪的SEA架構生產，而車內、外觀設計就由平治設計網絡負責。

公司展示的Concept #1 以白色為主色調，前後都有 LED 車燈，車輪是 21 吋，長4290mm、闊1910mm、高1698mm，具有4座位。

Concept #1使用前後車門對開、車窗無縫的設計，具有全景式玻璃車頂，中控位置裝有12.8 吋的觸控螢幕。

據報，Smart 新車會在中國生產和發售，暫定明年上市，估計也會在歐洲市場推出。

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編輯：麥德銘