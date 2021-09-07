【恒大3333】恒大尾市跌幅擴至8%逼上市價、恒大汽車曾插17%　高盛削恒大目標價至3元

▲ 【恒大3333】恒大再尋底創逾6年低 高盛削目標價至3元

中國恒大 （03333） 股價不斷尋底，尾市跌幅擴大至逾8%，最新報3.55元，成交增至逾5億元，創2015年初以來低位，也接近恒大2009年3.5元上市價。消息面方面，高盛將恒大評級下調至「沽售」，並將12個月目標價從15.6元調低至3元，意味恒大股價潛在下跌空間仍有近兩成。另外，穆迪再下調中國恒大信貸評級。

恒大供應商指對恒大未來銷售或進一步下降，詳見【下一頁】

高盛指出，中國恒大的去槓桿路徑顛簸，將導致其地產業銷售和潛在的資產處置面臨較大的折扣。房地產行業前景具有挑戰性，預計地產銷售在今年的剩餘時間和明年將分別下跌14%和5%。

該行將公司2021至2023年每股盈利預測分別下調2%、44%和51%。該行指，恒大今年剩下的時間內沒有到期的債券，因此流動性壓力會相對溫和，但壓力會在2022和2023年加劇。

另外，恒大物業 （06666） 跌8%，報4.98元；恒大汽車 （00708） 曾挫17%，最新跌12%至7.27元。

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