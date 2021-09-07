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【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利

科技 11:28 2021/09/07

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美國一名法官裁決，AI 的創作不能獲得專利權，認為這種權利「只能保留給人類」。（AFP）

人工智能（AI）應用廣泛，甚至可以進行創作。但近日美國一名法官裁決，AI 的創作不能獲得專利權，認為這種權利「只能保留給人類」。不過，早前澳洲及南非法院均裁定，AI 創作的作品可以擁有專利權。

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美國專利局（US patent office）先前拒絕為一個名為 DABUS 的機械人的作品申請專利，而這項決定隨後獲得聯邦地區法院法官 Leonie Brinkema 的支持。Brinkema 日前在裁決書中指出，法律僅允許「個人」擁有專利，而人類才屬於「個人」，機器並不是人類。他續指，由於科技發展日新月異，未來 AI 的細緻程度可以媲美發明家，但這樣的時刻尚未到來。一旦時機來臨，將由國會決定如何擴大專利法的適用範圍。

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據法院文件顯示，Stephen Thaler 於 2019 年代表他的機械人 DABUS 申請專利，但被美國專利局以 AI 並非人類的理由，拒絕其申請者資格。代表 Thaler 的律師 Ryan Abbott 表示將對裁決提出上訴，他指將 AI 列為發明者，與美國專利法的定義和目的一致，判決可能導致 AI 創作的發明無法受到保護，而且與澳洲法院近日的裁決差距甚大。

但在另一邊廂，澳洲法院在 7 月時根據該國的「專利法」，裁定機械人 DABUS 的創作可享有專利權。

【科技共融】無障礙人工智能技術 助殘疾人士日常生活

記者：廖淑瑩

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