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越南男子播毒判囚5年 違反隔離令感染8人

環球社會熱點 11:35 2021/09/07

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越南早前有空少違反隔離令，判處緩刑2年，近日當地再有類似事件發生。越南媒體報道，一名男子因未有遵守隔離令，並感染最少8人，被當地法院判處5年監禁。另外，越南胡志明市疫情嚴重，當局出動軍隊協助執行防疫規定。

越南爆疫多地封城 或加劇全球咖啡供應緊張 【下一頁】

越南官媒報道，越南南部金甌省（Ca Mau）人民法院周一（6日）展開審訊，並裁定現年28歲的男子Le Van Tri「傳播危險傳染病」罪名成立，判處入獄5年。報道指，男子從胡志明市（Ho Chi Minh City）返回金甌省後，未遵守21日隔離規定，令最少8人受感染，其中1人接受治療1個月後離世。

金甌省是越南最南端省份，疫情爆發以來僅錄得191宗確診個案及2宗死亡，遠低於當地疫情重災區胡志明市。是次並非越南首次以播毒罪名判處，今年4月有一名空少因同樣罪名，被胡志明市法院判處緩刑兩年，有報道指另有人被判18個月監禁。

越南空少涉違反隔離令播毒 判緩刑兩年 【下一頁】

越南第4波疫情嚴峻，胡志明市自8月23日起一直實行封城措施，居民不准外出，措施暫定9月15日屆滿。當局正加快檢測速度，但當地周一錄得逾7,000宗確診個案，數目較1周前5,889宗有所增加。另外，當天亦增233人染疫離世。

胡志明市封城情況

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半島電視台報道，胡志明市街道上有多個安全檢查站，站內有手持步槍士兵戒備。當地政治分析師形容情況猶如戒嚴，街道上看到大量持槍軍人的情景前所未見。

責任編輯：李俊儀

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