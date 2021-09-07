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【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠

股市 11:04 2021/09/07

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【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠

螞蟻集團控股的AlipayHK、支付寶（澳門）公布，即日起兩地用戶可匯款至內地支付寶賬戶連結的銀行賬戶，提供實時到賬、零手續費和優惠匯率服務。AlipayHK表示，使用跨境匯款服務的用戶，要使用中級或以上身份認證的賬戶，當用戶以港幣匯出款項，內地收款人可實時接收人民幣的款項，而AlipayHK用戶可查閱交易紀錄，了解匯款情況。

Alipay HK續指，將推港幣100元獎賞優惠，吸引更多市民體驗實時匯款和流動支付。

非香港居民9.15起可經來港易到港、初期每日限額2000人，可見【下一頁】

澳門方面，支付寶（澳門）用戶使用跨境匯款服務，都需要完成中級或以上身份認證，以澳門幣匯出款項，可於同名內地支付寶賬戶所連結的銀行卡接收已兌換成人民幣的款項。中級認證用戶每日最多可匯出澳門幣1萬元，而高級認證用戶每日最多可匯出澳門幣3萬元。

支付寶（澳門）用戶成功使用匯款服務，可獲澳門幣10元的中國電信繳費獎賞，在其內地支付寶賬戶獲人民幣30元消費優惠，新登記成為支付寶（澳門）用戶另可額外獲澳門幣50元迎新獎賞。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩稱，兩地電子錢包開通跨境匯款服務，為大灣區資金流動提供新渠道，是為AlipayHK、支付寶（澳門）和支付寶聯動的新嘗試，也是繼AlipayHK在內地可於全範圍使用後，大灣區服務的又一里程碑。

相關文章：

【電子消費券】AlipayHK消費券首日交易筆數較平日倍增 單筆消費金額升逾6成

【電子錢包】支付寶夥Shopify　向香港商戶提供跨境收款方案

編輯：麥德銘

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