俄國家杜馬候選人鬧3胞 反對派抗議擾亂選民

俄羅斯的國家杜馬（下議院）即將在9月底舉行選舉，有反對派人士抗議有人故意擾亂選民。反對黨亞博盧黨有候選人指出，選區內有兩人把姓名改為與自己相同，甚至外型亦作出類似打扮，批評舉動有意迷惑選民。

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聖彼得堡亞博盧黨（Yabloko）資深黨員維什涅夫斯基（Boris Vishnevsky）受訪時指出，有兩名候選人把姓名改成與自己一樣，不知他們有何用意，但此舉只會搞亂選民，並暗指今次的「鬧3胞」是有人背後策劃。

然而，維什涅夫斯基不知道原來改名的兩人連外貌亦開始模仿他。周日（5日）出爐的選舉海報中，3個維什涅夫斯基極為相似。改名的二人相信蓄起鬍子，呈交可能經修改的圖片作為海報照片，使大眾難以分辨。

俄羅斯媒體稱，其中一名改名者原名為貝科夫（Viktor Bykov），早在7月初已改名。在聖彼得堡政府網頁中，貝科夫與維什涅夫斯基外型相差甚遠，頭髮更多而且明顯更年輕。另一名改名者有指是一名聖彼得堡公司的銷售經理什梅廖夫（Alexei Shmelev）。

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俄羅斯選舉中不時出現同名候選人事件，當地傳媒報稱，今次首都莫斯科的國家杜馬選舉最少3個選區已出現同名候選人，有關選區多為俄羅斯共產黨在民調領先的區域。

外界推測，雖然總統普京（Vladimir Putin）所屬的「統一俄羅斯黨」（United Russia）仍有力掌控國家杜馬，但近年日長的反對聲音促使其政黨使用撞名候選人，影響部分競爭激烈的選區。

責任編輯：吳漢培