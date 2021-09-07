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【比亞迪1211】三星據報已出售1.6%比亞迪股份　套現逾100億

股市 11:33 2021/09/07

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三星據報已出售1.6%比亞迪持股　套現逾100億

據韓媒引述三星向監管機構提交的文件指，截至第一季度末，三星持有比亞迪（01211，深：002594）A股份佔比下降至0.3%，較去年年底披露的持股減少1.6個百分點，相當於三星沽出逾8成的比亞迪持股，這一部分股份的市值達1.5萬億韓元（折合約100.7億港元）。

該報道指，三星早前的財務報告曾披露，截至2020年底，合共持有比亞迪股份的比例為1.9%。三星在2016年透過A股配股計劃，以每股57.4元人民幣價格，購入比亞迪股份，總投資金額約36億港元。若以目前比亞迪A股價格作比較，三星是次出售比亞迪A股，五年內投資獲利超過三倍。

三星當時表示，入股是希望加強與中國電動車及電池製造商的關聯，並希望藉此推動其電動車芯片業務。

比亞迪港股現跌0.7%，報272.4元，成交額暫錄9.61億元；比亞迪 股現升不足0.1%，報277.7元人民幣。

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記者：梁安琪

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比亞迪股份（01211） 港股 成交 晶片 電動車 Samsung

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