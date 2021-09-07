【來港易】非香港居民9.15起可經來港易到港、初期每日限額2000人　周大福升3%

▲ 【來港易】非香港居民9.15起可經來港易到港、初期每日限額2000人

行政長官林鄭月娥出席行政會議前公布擴大「回港易」、實行「來港易」的時間表。林鄭月娥稱，9月15日起，將容許非港人以「來港易」計劃免檢疫來港，初期深圳灣、港珠澳大橋口岸每日名額各1,000人。在「回港易」方面，林鄭月娥表示，9月8日（周三）凌晨起，「回港易」會由只限廣東省與澳門地區，全面恢復至全國地區，但不包括個別高風險小區，但目前只有6個。

林鄭月娥表示，香港本土感染個案連續至21天「清零」，直言現時嚴格外防輸入策略，是希望可以早日與內地通關。

憧憬內地客可恢復來港，個別珠寶零售股、保險股回暖，周大福 （01929） 升3%、周生生 （00116） 由跌轉升1.4%，莎莎國際 （00178） 升4%，友邦 （01299） 曾由跌轉升，最新未有升幅。

港府曾考慮在5月推出「來港易」，容許從內地而來的非香港居民，抵港毋須隔離檢疫，惟其後廣東以及多個城市連月爆出零星感染個案，令港府暫緩計劃。

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編輯：麥德銘



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