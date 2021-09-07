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【深港合作】前海合作區面積擴7倍　深圳概念股造好、深圳國際升8%

股市 10:13 2021/09/07

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【深港合作】前海合作區面積擴7倍　深圳概念股造好、深圳國際升8%

國務院昨日出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，把前海合作區由14.92平方公里，擴區7倍至120.56平方公里。中聯辦表示，方案必將為香港的專業人才和企業，提供巨大機遇。

深圳概念股造好，深圳國際 （00152） 現升7.8%，最新報11元，盤中高見11.12元；深圳控股 （00604） 現升半成，最新報2.41元，盤中高見2.44元；深高速 （00548） 先升後跌，升2%高見7.72元後倒跌0.1%，最新報7.56元。

中央頒令加強深圳與香港合作，國務院印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》6日發布，前海合作區將打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門戶樞紐。

方案明確，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，面積較橫琴粵澳深度合作區的106.46平方公里為大。

方案指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。

相關文章：【數據監管】深圳禁止強制使用人臉識別 《數據條例》明年1月1日起施行

【房住不炒】中國可能擴大房地產稅試點範圍 分析料深圳、海南或入列

編輯：吳敏芳

港股 大灣區 深圳國際（00152） 深圳控股（00604） 香港 互聯互通 深圳

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