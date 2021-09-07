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【阿里巴巴性醜聞】央視：涉嫌男職員不構成犯罪　阿里巴巴：司法有定論、相信正義（第二版）

股市 13:21 2021/09/07

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【阿里性醜聞】央視：檢察院稱男上司不構成犯罪　不批准逮捕

阿里巴巴 （09988） 職場性醜聞案有新進展，央視新聞報道，濟南檢方稱涉事的阿里巴巴時任員工「王某文」不構成犯罪，不批准逮捕。阿里巴巴發「相信正義，相信善意」為題的聲明，稱「事實已經澄清，司法已有定論」，阿里巴巴會不斷提升和完善自己，但未有提及對「王某文」或女員工的後續處理。

央視表示，山東濟南市槐蔭人民檢察院經審查後，犯罪嫌疑人「王某文」實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕，警方依法終止針對「王某文」偵查，僅處以治安拘留15日。

另一涉案的華聯超市員工姓張客戶早前因應為對女事主有強制猥褻行為，已被批捕。

阿里巴巴聲明

事發於今年7月底，阿里巴巴女員工隨上司到濟南出差，與華聯超市員工洽談業務。她其後報案指在晚飯醉酒期間遭客戶及上司「王某文」性侵。

該名女員工隨後向阿里巴巴內部舉報事件，但認為阿里「冷處理」事件，在阿里總部園內發傳單尋求幫助。事件迅速鬧大，阿里巴巴高層介入事件，集團再次成為官方、民間聲討對象。

阿里巴巴鬧出「性醜聞」後 官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡，別妄想像「韓國財閥」，可見【下一頁】

中紀委批酒桌文化潛規則，可見【下一頁】

雖然最終警方未有立案起訴「王某文」，阿里巴巴已因應內部處理事件的情況，宣布辭退涉嫌男員工，永不錄用，而同城零售事業群總裁李永和、「人事專家HRG」徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。

阿里巴巴其後再宣布成立「反陋習小組」，自查酒桌文化、低俗玩笑等不良文化。

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【阿里性侵醜聞】阿里巴巴成立反陋習小組 自查酒桌陋習、低俗玩笑 「無條件支持員工拒絕勸酒」

編輯：吳敏芳

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 醜聞 阿里巴巴

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