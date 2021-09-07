  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (二) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數午後升逾100點　快手升8%重上「紅底」、恒大跌半成破底（不斷更新）

股市 13:06 2021/09/07

分享：

科技股造好，港股高開43點後走勢反覆向上，曾升逾200點高見26443點，恒生指數半日升158點，報26322點，成交779億元。快手 （01024） 升逾8%重上100元水平；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；恒大系逆市挫，中國恒大 （03333） 跌近5%破底，恒大汽車 （00708） 跌一成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +9
    +8

即市走勢︰

【13：05】內媒報道8月上海港貨櫃吞吐量達到431.8萬標準箱 （TEU），創下單月生產紀錄，中遠海控 （01919） 升逾3%，高見14.68元。

【13：00】港股午後初段升約180點，報26343點；科指升1.7%，6891點。

【12：31】恒指黑期於港股中午休市時段升約174點，報26310點。

【12：05】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1　更似寶馬mini？（圖集）

【12：00】恒生指數半日升158點，報26322點，成交779億元。快手 （01024） 升逾8%重上100元水平；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；恒大系逆市挫，中國恒大 （03333） 跌近5%破底，恒大汽車 （00708） 跌一成。

【11：59】給小朋友的智慧交通工具？小鵬推出全球首款「智能機器馬」

【11：44】恒指中午收市前升約155點，報26319點；科指升1.6%，報6884點。

【11：35】內地股半日普遍向上，上證半日升0.8%；深證升0.4%；創業板指微跌0.01%。

【11：42】恒大再尋底創逾6年低　高盛削目標價至3元

【11：27】金融股逆市向下，拖累大市升勢，滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.8%。港股升幅最新收窄至約130點。

【11：23】中鋁 （02600） 再升近5%，破頂高見6.26元。

【11：19】恒大 （03333） 最新跌半成，破底低見3.66元；恒大汽車 （00708） 跌一成；恒大物業 （06666） 跌逾5%。

【11：16】小米 （01810） 最新升逾1%，高見25.4元。小米於周一（6日）回購798萬股，每股介乎24.9元至25元，涉資1.99億元。

【小米回購】小米斥資近2億元回購798萬股

【11：08】比亞迪 （01211） 逆市偏軟，跌0.4%，早市低見267.6元。

【比亞迪1211】三星據報已出售1.6%比亞迪持股　套現逾100億

【11：03】大市升近250點，升至26400點水平；科指升2.1%，報6918點。

【10：40】吉利 （00175） 升近3%，高見28.8元。吉利8月連同合資公司領克銷量為88,348部，按年減少22%，按月亦減少約11%。另外，旗下網約車平台曹操出行宣布，完成38億元人民幣B輪融資。

【吉利175】吉利汽車8月銷量按年減少22%　首8個月銷量佔全年目標53%

【吉利175】吉利旗下曹操完成38億人幣B輪融資　網約車企今年首筆國內股權投資

【10：34】行政長官林鄭月娥宣布，將於15日推出「來港易」計劃，本地零售股上升，周大福 （01929） 升逾3%；六福 （00590） 升半成；莎莎 （00178） 升逾4%。

【來港易】非香港居民9.15起可經來港易到港、初期每日限額2000人　周大福升3%

【10：32】快手彈一成重上100元　入港股通以來累升兩成

【10：25】恒大汽車 （00708） 最新跌一成，低見7.41元；恒大 （03333） 跌逾3%破底；恒大物業 （06666） 跌半成。

【10：22】美團 （03690） 升幅擴至5%，高見260元。

【10：20】京東夥嗶哩嗶哩推聯合會員　實現權益互享

【10：15】大市升幅擴大至近200點，報26360點；科指升1.9%，報6907點。

【10：07】大市升逾百點，恒指報26289點，升126點；科指升1.4%，報6875點。

【10：05】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 跌逾3%，破底低見3.73元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾2%。

【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣

【10：03】快手 （01024） 升逾7%，重上100元，成交12.6億元。

【10：02】《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》印發。深圳國際 （00152） 升逾8%；深圳控股 （00604） 升逾4%。

【深港合作】前海合作區面積擴7倍　深圳概念股造好、深圳國際升8%

【10：00】李寧 （02331） 升近4%，高見104.4元。

【09：58】中車時代電氣 （03898） 跌一成，股價低見40.5元。

【09：53】快手 （01024） 早段升幅擴大至逾6%，高見99.35元，上試收復100元大關。

【09：49】Bitcoin比特幣升至52000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升4%；雄岸科技 （01647） 升逾9%；美圖 （01357） 跌近0.5%。

【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

【09：47】網上車市 （01490） 挫逾三成，破底低見0.73元，暫為跌幅最大股份。

【09：47】中國證監會主席易會滿表示，正研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬「滬深港通」標的範圍，港交所 （00388） 升0.8%。

【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深港通標的範圍　在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作

【09：42】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段升逾2%，帶領大市曾升近百點。

【09：40】澳洲成峰高教 （01752） 公布，預期截至6月30日止年度稅前溢利約30萬澳元，按年跌約95%，另公布附屬獲認可授予14.95萬澳元創新基金。澳洲成峰高教股價升三成，高見0.199元。

【09：33】港交所 （00388） 升0.6%，再上500元關口，高見504.5元。

【09：33】快手 （01024） 再升4%，高見97元。

【09：32】開拓藥業 （09939） 股價早段升5%，高見83.6元，成交3.2億元。

【09：30】中國汽車新零售 （00526） 股價復牌後挫五成，破底低見0.034元。截至3月31日止，中國汽車新零售年度虧損擴大至約25.5億元人民幣。

【09：25】合興集團 （00047） 復牌高開六成，開報0.074元破頂，成交49.5萬元。

【吉野家母企】合興集團復牌升六成　獲洪克協家族以溢價74%建議私有化代價2.3億元　「以私人形式運作更靈活」

【09：22】恒生指數開報26207點，升43點。恒生科技指數升0.5%，報6814點。美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市軟跌0.2%。

【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

【09：14】期指開報26134點，升55點或0.2%。

【08：42】恒指黑期升約54點，報26190點；道指期貨升46點，報35415點。

【08：10】騰訊遊戲：呼籲盡快出台相應法規　嚴格管制帳號租賣行為

【07：45】佳辰控股折讓七成售10%股權予美固科技主席

【07：45】恒指夜期收市升56點，收報26135點。

【07：30】美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。

【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊　昨再回購20萬股累涉10億　比亞迪8月新能源車銷量大增3倍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +2

想第一時間知道有冇中獎成為觀塘凱滙業主？立即下載《香港經濟 日報》App，唔使等，9月8日中午12時手機即時通知：【下載】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 恒生指數 恒指夜期

下一篇文章

【吉利合資】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1　更似寶馬mini？（圖集）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期＋北水】夜期收市升56點　北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】夜期收市升56點　北水重新吸資21億　買騰訊藥明生物（不斷更新）
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」　未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降　持有其未到期商票逾3億人幣
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【滙豐HSBC】滙豐分行換制服改穿紅色Polo恤　伍楊玉如：想銀行形象更年輕
【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【恒大3333】恒大地產有境內債券再跌兩成　恒大上周遭內地評級機構降級、外電評下輪高危內房股
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰
【英鎊定期存款】英鎊定存最高息12厘 港銀突爆加息搶客戰