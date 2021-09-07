【港股市況】恒生指數升近200點　美團升5%、快手重上100關（不斷更新）

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【反壟斷】京東夥嗶哩嗶哩推聯合會員 實現權益互享
美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，港股今早輕微高開，恒生指數開報26207點，升43點。恒生科技指數升0.5%，報6814點。美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市軟跌0.2%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【10：25】恒大汽車 （00708） 最新跌一成，低見7.41元；恒大 （03333） 跌逾3%破底；恒大物業 （06666） 跌半成。
【10：22】美團 （03690） 升幅擴至5%，高見260元。
【10：20】京東夥嗶哩嗶哩推聯合會員 實現權益互享
【10：15】大市升幅擴大至近200點，報26360點；科指升1.9%，報6907點。
【10：07】大市升逾百點，恒指報26289點，升126點；科指升1.4%，報6875點。
【10：05】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 跌逾3%，破底低見3.73元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾2%。
【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降 持有其未到期商票逾3億人幣
【10：03】快手 （01024） 升逾7%，重上100元，成交12.6億元。
【10：02】《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》印發。深圳國際 （00152） 升逾8%；深圳控股 （00604） 升逾4%。
【深港合作】前海合作區面積擴7倍 深圳概念股造好、深圳國際升8%
【10：00】李寧 （02331） 升近4%，高見104.4元。
【09：58】中車時代電氣 （03898） 跌一成，股價低見40.5元。
【09：53】快手 （01024） 早段升幅擴大至逾6%，高見99.35元，上試收復100元大關。
【09：49】Bitcoin比特幣升至52000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升4%；雄岸科技 （01647） 升逾9%；美圖 （01357） 跌近0.5%。
【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣
【09：47】網上車市 （01490） 挫逾三成，破底低見0.73元，暫為跌幅最大股份。
【09：47】中國證監會主席易會滿表示，正研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬「滬深港通」標的範圍，港交所 （00388） 升0.8%。
【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深港通標的範圍 在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作
【09：42】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段升逾2%，帶領大市曾升近百點。
【09：40】澳洲成峰高教 （01752） 公布，預期截至6月30日止年度稅前溢利約30萬澳元，按年跌約95%，另公布附屬獲認可授予14.95萬澳元創新基金。澳洲成峰高教股價升三成，高見0.199元。
【09：33】港交所 （00388） 升0.6%，再上500元關口，高見504.5元。
【09：33】快手 （01024） 再升4%，高見97元。
【09：32】開拓藥業 （09939） 股價早段升5%，高見83.6元，成交3.2億元。
【09：30】中國汽車新零售 （00526） 股價復牌後挫五成，破底低見0.034元。截至3月31日止，中國汽車新零售年度虧損擴大至約25.5億元人民幣。
【09：25】合興集團 （00047） 復牌高開六成，開報0.074元破頂，成交49.5萬元。
【吉野家母企】合興集團復牌升六成 獲洪克協家族以溢價74%建議私有化代價2.3億元 「以私人形式運作更靈活」
【09：22】恒生指數開報26207點，升43點。恒生科技指數升0.5%，報6814點。美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市軟跌0.2%。
【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股 一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）
【09：14】期指開報26134點，升55點或0.2%。
【08：42】恒指黑期升約54點，報26190點；道指期貨升46點，報35415點。
【08：10】騰訊遊戲：呼籲盡快出台相應法規 嚴格管制帳號租賣行為
【07：45】佳辰控股折讓七成售10%股權予美固科技主席
【07：45】恒指夜期收市升56點，收報26135點。
【07：30】美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。
【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊 昨再回購20萬股累涉10億 比亞迪8月新能源車銷量大增3倍
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責任編輯︰梁浩碩