【恒指夜期+北水】英國擬加稅　滙豐港股東不受影響　北水吸資增至41億（不斷更新）

英國突然宣布計劃加稅，在2022年4月實施前，要先通過國會投票，以應付新冠肺炎等醫療開支，英國首相約翰遜計劃，國民保險費及股息稅加1.25%，不過，滙豐的香港股東則不受英國股息稅影響。

英國額外增加1.25%的股息稅，令2022至23年的基本稅率8.75%，較高稅率者交33.75%，以及額外稅率範圍者，繳交39.35%。額外的股息稅令政府預期增加6億鎊收入。

北水吸資力度加大至40.7億元，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 吸資最多，分別錄得9.9億及8.7億元淨入，快手 （01024） 亦有4.5億元淨買。恒指夜期早段跌。

北水資金流向：

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科技股造好，港股高開43點後走勢反覆向上，午後曾升近300點高見26458點，尾市升勢回順，恒生指數收報26353點，升190點，成交1448億元。恒生科技指數升1.6%，報6887點。快手 （01024） 升逾9%重上「紅底」；美團 （03690） 升4%；李寧 （02331） 破頂升逾7%；恒大 （03333） 跌逾7%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【強積金】積金局：第二季以永久離港為由提取強積金約8000宗 按季升4%

即市走勢︰

【20：07】英國計劃增加股息稅，以應付新冠肺炎等醫療開支，英國首相約翰遜計劃，薪俸保險稅及股息稅加1.25%，不過，滙豐的香港股東則不受英國股息稅影響。

【18：19】恒指夜期跌34點，報26191點，低水163點。

【16：30】期指收報26221點，升142點或0.5%，低水133點。

【16：10】恒生指數收報26353點，升190點，成交1448億元。恒生科技指數升1.6%，報6887點。快手 （01024） 升逾9%重上「紅底」；美團 （03690） 升4%；李寧 （02331） 破頂升逾7%；恒大 （03333） 跌逾7%破底。

【16：05】穆迪再下調恒大企業家族評級至「Ca」 反映流動性及違約風險增加

【16：00】恒生指數U盤前升222點，報26386點。

【15：48】吉利旗下Lotus Cars對撼保時捷 擬開設最多70間展廳、加強競爭力

【15：38】思摩爾 （06969） 升近8%，高見43.3元。

【15：29】恒大 （03333） 尾市跌8%，破底低見3.54元。

【15：27】微盟 （02013） 尾市升半成，高見13.04元。

【15：16】港股尾市升約200點，恒指升204點，報26368點；科指升1.7%，報6895點。

【15：02】內地股市上升，上證全日升1.5%；深證升1.1%；創業板指升0.7%。

【14：56】東莞農村商業銀行傳最快周三起預路演 擬集資78億

【14：39】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾7%，破頂高見107.8元，暫為升幅最大藍籌；特步 （01368） 升近2%；安踏 （02020） 升逾1%。

【14：30】恒大危機後遺？ 彭博：花旗、瑞信拒私銀客以花樣年債券作抵押

【14：28】比亞迪 （01211） 逆市跌近2%，低見267.6元。

【14：22】大市升近300點，報26453點，升290點；科指升1.9%，報6906點。

【14：18】中車時代電氣 （03898） 跌13%，低見39.5元。中車時代電氣今日於上交所科創板上市。

【14：05】李寧 （02331） 升幅擴大至逾5%，高見105.8元。

【13：24】煤炭股造好，兗煤 （01171） 升逾5%，破頂高見15.88元；中煤 （01898） 升逾2%，破頂高見5.99元；神華 （01088） 升逾1%，破頂高見18.14元；

【13：22】恒大汽車 （00708） 午後跌近13%，低見7.18元。

【13：15】大市午後升幅再擴大至逾200點，恒指升227點，報26390點；科指升1.9%，報6906點。

【13：11】理文化工 （00746） 升逾25%，破頂高見7.9元，成交4690萬元。

【13：05】內媒報道8月上海港貨櫃吞吐量達到431.8萬標準箱 （TEU），創下單月生產紀錄，中遠海控 （01919） 升逾3%，高見14.68元。

【13：00】港股午後初段升約180點，報26343點；科指升1.7%，6891點。

【12：31】恒指黑期於港股中午休市時段升約174點，報26310點。

【12：05】吉利、戴姆勒合資Smart 公布概念電動車Concept#1 更似寶馬mini？（圖集）

【12：00】恒生指數半日升158點，報26322點，成交779億元。快手 （01024） 升逾8%重上100元水平；美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%；恒大系逆市挫，中國恒大 （03333） 跌近5%破底，恒大汽車 （00708） 跌一成。

【11：59】給小朋友的智慧交通工具？小鵬推出全球首款「智能機器馬」

【11：44】恒指中午收市前升約155點，報26319點；科指升1.6%，報6884點。

【11：35】內地股半日普遍向上，上證半日升0.8%；深證升0.4%；創業板指微跌0.01%。

【11：42】恒大再尋底創逾6年低 高盛削目標價至3元

【11：27】金融股逆市向下，拖累大市升勢，滙豐 （00005） 跌0.7%；友邦 （01299） 跌0.8%。港股升幅最新收窄至約130點。

【11：23】中鋁 （02600） 再升近5%，破頂高見6.26元。

【11：19】恒大 （03333） 最新跌半成，破底低見3.66元；恒大汽車 （00708） 跌一成；恒大物業 （06666） 跌逾5%。

【11：16】小米 （01810） 最新升逾1%，高見25.4元。小米於周一（6日）回購798萬股，每股介乎24.9元至25元，涉資1.99億元。

【小米回購】小米斥資近2億元回購798萬股

【11：08】比亞迪 （01211） 逆市偏軟，跌0.4%，早市低見267.6元。

【比亞迪1211】三星據報已出售1.6%比亞迪持股 套現逾100億

【11：03】大市升近250點，升至26400點水平；科指升2.1%，報6918點。

【10：40】吉利 （00175） 升近3%，高見28.8元。吉利8月連同合資公司領克銷量為88,348部，按年減少22%，按月亦減少約11%。另外，旗下網約車平台曹操出行宣布，完成38億元人民幣B輪融資。

【吉利175】吉利汽車8月銷量按年減少22% 首8個月銷量佔全年目標53%

【吉利175】吉利旗下曹操完成38億人幣B輪融資 網約車企今年首筆國內股權投資

【10：34】行政長官林鄭月娥宣布，將於15日推出「來港易」計劃，本地零售股上升，周大福 （01929） 升逾3%；六福 （00590） 升半成；莎莎 （00178） 升逾4%。

【來港易】非香港居民9.15起可經來港易到港、初期每日限額2000人 周大福升3%

【10：32】快手彈一成重上100元 入港股通以來累升兩成

【10：25】恒大汽車 （00708） 最新跌一成，低見7.41元；恒大 （03333） 跌逾3%破底；恒大物業 （06666） 跌半成。

【10：22】美團 （03690） 升幅擴至5%，高見260元。

【10：20】京東夥嗶哩嗶哩推聯合會員 實現權益互享

【10：15】大市升幅擴大至近200點，報26360點；科指升1.9%，報6907點。

【10：07】大市升逾百點，恒指報26289點，升126點；科指升1.4%，報6875點。

【10：05】恒大系逆市向下，恒大 （03333） 跌逾3%，破底低見3.73元；恒大物業 （06666） 跌逾3%；恒大汽車 （00708） 跌逾2%。

【恒大3333】恒大供應商三棵樹：對恒大未來銷售或進一步下降 持有其未到期商票逾3億人幣

【10：03】快手 （01024） 升逾7%，重上100元，成交12.6億元。

【10：02】《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》印發。深圳國際 （00152） 升逾8%；深圳控股 （00604） 升逾4%。

【深港合作】前海合作區面積擴7倍 深圳概念股造好、深圳國際升8%

【10：00】李寧 （02331） 升近4%，高見104.4元。

【09：58】中車時代電氣 （03898） 跌一成，股價低見40.5元。

【09：53】快手 （01024） 早段升幅擴大至逾6%，高見99.35元，上試收復100元大關。

【09：49】Bitcoin比特幣升至52000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升4%；雄岸科技 （01647） 升逾9%；美圖 （01357） 跌近0.5%。

【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣

【09：47】網上車市 （01490） 挫逾三成，破底低見0.73元，暫為跌幅最大股份。

【09：47】中國證監會主席易會滿表示，正研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬「滬深港通」標的範圍，港交所 （00388） 升0.8%。

【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深港通標的範圍 在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作

【09：42】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段升逾2%，帶領大市曾升近百點。

【09：40】澳洲成峰高教 （01752） 公布，預期截至6月30日止年度稅前溢利約30萬澳元，按年跌約95%，另公布附屬獲認可授予14.95萬澳元創新基金。澳洲成峰高教股價升三成，高見0.199元。

【09：33】港交所 （00388） 升0.6%，再上500元關口，高見504.5元。

【09：33】快手 （01024） 再升4%，高見97元。

【09：32】開拓藥業 （09939） 股價早段升5%，高見83.6元，成交3.2億元。

【09：30】中國汽車新零售 （00526） 股價復牌後挫五成，破底低見0.034元。截至3月31日止，中國汽車新零售年度虧損擴大至約25.5億元人民幣。

【09：25】合興集團 （00047） 復牌高開六成，開報0.074元破頂，成交49.5萬元。

【吉野家母企】合興集團復牌升六成 獲洪克協家族以溢價74%建議私有化代價2.3億元 「以私人形式運作更靈活」

【09：22】恒生指數開報26207點，升43點。恒生科技指數升0.5%，報6814點。美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市軟跌0.2%。

【騰訊回購】騰訊斥1億回購20萬股 一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

【09：14】期指開報26134點，升55點或0.2%。

【08：42】恒指黑期升約54點，報26190點；道指期貨升46點，報35415點。

【08：10】騰訊遊戲：呼籲盡快出台相應法規 嚴格管制帳號租賣行為

【07：45】佳辰控股折讓七成售10%股權予美固科技主席

【07：45】恒指夜期收市升56點，收報26135點。

【07：30】美股周一勞動節假期休市，歐洲主要股市上揚，英股升0.6%、法股及德股升0.8%。

【開市9點半】騰訊月中推英雄聯盟手遊 昨再回購20萬股累涉10億 比亞迪8月新能源車銷量大增3倍

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩