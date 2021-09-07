▲ 【互聯網監管】騰訊遊戲：呼籲盡快出台相應法規 嚴格管制帳號租賣行為

內地當局此前收緊監管未成年人沉迷網絡遊戲，不過有報道指，玩家可以通過租號、買號等途徑，繞過監管無限制繼續進行遊戲。騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲官方回應指，呼籲盡快出台相應法規，嚴格管制帳號租賣行為。

騰訊遊戲於微博發帖文表示，賬號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，截至目前，騰訊已向超過20家賬號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。8月30日關於未成年人防沉迷的最新規定出台後，騰訊予以了堅決落實。針對花33元租號打2小時王者榮耀問題，也呼籲盡快出台相應法規，嚴格管制帳號租賣行為。

國家新聞出版署此前發出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日，每日下午8時至9時向未成年人提供1小時服務。

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責任編輯︰梁浩碩