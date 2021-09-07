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【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

Hot Talk 07:51 2021/09/07

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【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

薩爾瓦多周二（9月7日）起將允許比特幣與美元一樣，作為法定貨幣流通。薩爾瓦多總統Nayib Bukele表示，薩爾瓦多政府已購買了400個比特幣。若按最新比幣價價格52706美元計算，相當於2108萬美元。

比特幣最新報52706美元，24小時升近2%。

Nayib Bukele於Twitter推文中表示，在周二正式推出加密貨幣前，薩爾瓦多政府購買了200個比特幣，又表示將購買更多比特幣，又用hashtag寫道#BitcoinDay #BTC。

其後Nayib Bukele再發帖文，表示政府最新再購買了200個比特幣，現時已持有400個比特幣。

【Bitcoin】比特幣升穿51000美元水平　薩爾瓦多明日起將比特幣列為法定貨幣

【Bitcoin】薩爾瓦多將比特幣納入法定貨幣　摩通：不會為當地帶來經濟利益（第三版）

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責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 薩爾瓦多 比特幣

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